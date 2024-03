Laupäev on sajune

Eelolevad päevad on niisked, pühapäeval võib ka äikest olla.

Laupäeva öösel tiheneb saartelt alates pilvisus ning uus vihmasadu levib kirde suunas üle maa. Paiguti tekib ka udu. Tuul puhub edelast ja lõunast 3 kuni 9, öö hakul rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja +5 kraadi vahele.

Hommikul on taevas pilves ning esineb vaid üksikuid selgimisi. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 6 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Õhtu poole pilvisus hõreneb ja sadu viimaks lakkab. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on päeval 7 kuni 13 kraadi, kuid veidi jahedam on rannikul, kus õhutemperatuur jääb kohati vaid 5 kraadi juurde.

Järgnevatel päevadel on taevas muutlik ning ilm võrdlemisi tujukas. Pühapäeval sajab kohati vihma ning võib ka äikest tulla. Sooja on keskmiselt 13 kraadi ning Lõuna-Eestis võib isegi 19 kraadini tõusta.

Esmaspäeval on sadu pigem vähene, kuid teisipäeval juba laialdasem. Aprillikuu esimesel päeval jääb päevane keskmine õhutemperatuur 12, teisel päeval 14 kraadi juurde. Kolmapäev toob aga temperatuuri järsu languse ehk sooja on keskmiselt vaid 4 kraadi. Nii on sel päeval lisaks vihmale taas ka lörtsi oodata.