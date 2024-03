Tusk: Euroopas on sõjaeelne aeg

Oluline 30. märtsil kell 7.00:

Tusk hoiatas reaalse sõjaohu eest Euroopas, öeldes, et esimest korda alates teise maailmasõja lõpust on kontinent astunud "sõjaeelsesse ajastusse", vahendas BNS uudistekanalit AFP.

"Sõda pole enam mineviku mõiste. See on tõeline ja sai alguse üle kahe aasta tagasi. Praegu on kõige murettekitavam, et sõna otseses mõttes on võimalikud igasugused stsenaariumid. Me ei ole näinud sellist olukorda alates 1945. aastast," ütles Tusk reedel Euroopa meediakontsernile LENA antud intervjuus.

"Ma tean, et see kõlab kohutavalt, eriti noorema põlvkonna jaoks, aga me peame harjuma sellega, et on alanud uus ajastu: sõjaeelne aeg. Ma ei liialda, see muutub iga päevaga selgemaks."

Venemaa vallandatud täiemahuline sõda Ukraina vastu rohkem kui kaks aastat tagasi pööras pea peale Euroopa liidrite tunde kõigutamatust sõjajärgsest rahust, ajendades paljusid riike suurendama relvatootmist, et varustada nii Kiievit kui ka oma sõjaväge.

Endine Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Tusk, kelle riik on olnud üks Ukraina kindlamaid toetajaid, ütles reedel, et kui Kiiev kaotab, ei tunne keegi end Euroopas turvaliselt.

Samuti on Euroopal silme ees USA endise presidendi Donald Trumpi võimalik tagasipöördumine Valgesse Majja. Tema avalikult NATO-skeptiline hoiak on tekitanud küsimusi Ameerika sõjalise abi usaldusväärsusest, kui ta peaks novembris tagasi valitama.

"Meie töö on arendada Atlandi-üleseid suhteid sõltumata sellest, kes on USA president," rõhutas Tusk intervjuus.

NATO sõjalise komitee esimees leitnant admiral Rob Bauer ütles 29. märtsil ajakirjanikele, et praegu pole märke, et Venemaa kavandaks rünnakut mõne NATO liikmesriigi vastu, kuid hoiatas, et allianss peab olema valmis tulevaseks eskaleerumiseks.

"Mitte miski ei viita sellele, et Venemaa kavatseb rünnata mõnda NATO riiki. Ma ei usu, et seal on otsest ohtu," ütles Bauer Riias ajakirjanikele, vahendas Läti väljaanne LETA.

Vaatamata sellele, et NATO-le pole otsest ohtu, hoiatas Bauer, et "Venemaa ambitsioonid ulatuvad Ukrainast kaugemale. Me teame seda, seega peab allianss tervikuna olema rohkem valmis."