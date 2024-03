Vaiksel laupäeval käisid kogudustes ettevalmistused ülestõusmispühadeks

Katoliiklased viisid laupäeva hommikul Tallinnas Peeter-Pauli katedraali hoovi õnnistamiseks paasatoidu korvid. Paasatoidu õnnistamine on väga vana komme.

"Kristus sõi oma jüngritega õhtusööki ja sellepärast me õnnistame toitu selle mälestuseks," selgitas Peeter-Pauli koguduse preester Tomasz Materna.

Korvis peab kindlasti olema leiba ja liha või vorsti. Kindlasti peavad olema ka munad, mis sümboliseerivad uut elu. Tibud, jänesed on lihtsalt ilu pärast. Toitu tohib nautima hakata alles ülestõusmispüha hommikul. Vaiksel laupäeval kestab veel paastuaeg.

Kaarli kooli õpilased ja õpetajad veetsid vaikse laupäeva hommiku koos mune värvides. See traditsioon on kestnud 10 aastat. Sibulakoortega munade värvimine kuulub selle traditsiooni juurde.

"Me igal aastal üritame ühte uut meetodit välja pakkuda. Kui neid teisi asju me oleme varem ka teinud ja need on ikka toredad, siis sel aastal on selline toiduvärvidega plätserdamine," rääkis Kaarli kooli direktor Signe Aus.

Meisterdamise laua taga valmisid lilledega küünlaalused.

Osa ühiselt värvitud munadest lähevad pühapäeval Kaarli kirikusse, kus pärast jumalateenistust on suur munaveeretamise võistlus.