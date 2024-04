Sõja 767. päev: Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega

Oluline 31. märtsil kell 22.10:

- Venemaa kiitles Ukraina energiataristu ja gaasirajatiste ründamisega;

- Briti kaitseministeerium: Venemaa kardab Ukraina rünnakut Novorossiiski sadamale;

- Venemaa raketirünnakus Lvivi oblastile hukkus mees;

- Venemaa soovib, et Ukraina luurejuht neile üle antaks;

- Zelenski: meie vaim ei murdu;

- Venemaa ründas droonide ja rakettidega Ukraina lõunaosa;

- Ukraina õhuvägi tulistas alla üheksa Vene drooni ja üheksa raketti;

- Venemaa korraldas raketi- ja droonirünnaku Ukrainale;

- Ukraina jätkab kindlustuste rajamist Kiievi oblastis;

- Ukraina brigaad Avdijivka suunal peab vastu, kuid ootab täiendust;

- Prantsusmaa tarnib Ukrainale rakette ja soomukeid;

- Ukraina kaitsevägi tekitas venelastele uusi kaotusi.

Venemaa kiitles Ukraina energiataristu ja gaasirajatiste ründamisega

Vene õhuvägi korraldas "ulatusliku rünnaku Ukraina energiataristule ja gaasitööstuse rajatistele Ukrainas", teatas Venemaa kaitseministeerium.

Vene kaitseministeeriumi väitel "saavutati kõik rünnaku eesmärgid".

Ukraina kaitseväe teatel lasi Ukraina õhuvägi alla suurema osa laupäeva õhtul ja pühapäeva hommikul välja tulistatud Vene ründedroonidest ja rakettidest. Nii lasti 11-st Vene droonist alla üheksa ja 16 Vene raketist samuti üheksa.

Briti kaitseministeerium: Venemaa kardab Ukraina rünnakut Novorossiiski sadamale

Briti kaitseministeerium teatas oma pühapäevases sõjaülevaates, et Venemaa tõi neli praami Novorosiiskis asuva Vene Musta mere laevastiku sadama ette, et kaitsta sadamas olevaid sõjalaevu Ukraina meredroonide eest.

Kaitseministeerium märgib, et kuna okupeeritud Krimmis asuv Sevastopoli sadam on viimasel ajal sattunud korduvalt Ukraina rünnakute alla, on Novorosiiski sadam muutunud Vene Musta mere laevastiku kõige väärtuslikumate järelejäänud laevade oluliseks varjumiskohaks.

Endine Vene Musta mere laevastiku juht Viktor Sokolov asendati uue juhi Sergei Pintšukiga, kelle ülesanne seisneb järelejäänud laevade paremas kaitsmises.

Venemaa soovib, et Ukraina luurejuht neile üle antaks

Venemaa nõuab, et Ukraina annaks neile üle kõik terroriaktidega seotud isikud, sealhulgas Ukraina luureteenistuse SBU juht Vasõl Maljuk.

"Venemaa on pöördunud Ukraina võimude poole nõudmistega, et viivitamatult arreteeritaks ja antaks üle kõik need, kes on seotud kõnealuste terroriaktidega," teatas Venemaa välisministeerium, lisades teatele riigis toimunud vägivallategude nimekirja.

SBU reageeris teatele kiiresti ja teravalt, märkides, et Venemaa välisministeeriumi avaldus on mõttetu ja küüniline ning pärineb terroristlikult riigilt.

SBU lisas, et Vene ministeerium vist unustas, et nende riigijuht Vladimir Putinile on väljastatud rahvusvaheline vahistamisorder.

Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus vigastada viis inimest

Vene vägede raketirünnakus Harkivi oblastile sai viga vähemalt viis inimest, teatasid oblastivõimud.

Vene vägede rünnak tabas Zmijivi rajoonis asuvat küla.

Zelenski külastas mälestuspäeval Butšat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski koos peaminister Denõs Šmõhali ja välisriikide saadikutega külastas pühapäeval Butša linna, et mälestada kahe aasta möödumist piirkonna vabastamisest okupatsioonivägedest.

Zelenski asetas lilled mälestusmärgile, kuhu on kantud 509 tsiviilisiku nimed, kes tapeti okupantide poolt. Tegu on nende tapetutega, kes on suudetud identifitseerida.

Okupatsioonivõimu veretöö pandi toime vaid veidi rohkem kui kuu ajaga.

Venemaa raketirünnakus Lvivi oblastile hukkus kaks inimest

Venemaa varahommikuse raketirünnaku käigus hukkus Lvivi oblastis mees. Venemaa sihtis rünnakus juba kolmandat korda alates 24. märtsist Lvivi oblastis sama kriitilise tähtsusega energiataristu objekti.

Lisaks hukkunule võib viibida rusude all rohkem inimesi, kohapeal tegutsevad päästjad.

Pühapäeva õhtul leitigi teine hukkunu.

Rünnaku käigus hävis administratiivhoone ning algas tulekahju. Ukraina ametnikud ei täpsustanud, mis taristuobjektiga tegemist on, küll aga sihtis Venemaa nende sõnul sama objekti ka 24. ja 29. märtsi rünnakute käigus.

Zelenski: meie vaim ei murdu

"Pole ei ööd ega päeva, mil Venemaa terror ei püüaks meie elusid lõhkuda," kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenski lihavõttepühade lähetuses.

"Kuid me kaitseme end, me peame vastu, meie vaim ei murdu ja ta teab, et surm on välditav. Elu läheb edasi," lisas Zelenski.

My greetings to Ukrainians and all Christians celebrating Easter today.



It is a holiday that reminds us of the power of the spirit that will not allow darkness to prevail. It will not allow the will to be overshadowed. It unites families, nations, and continents.



Now there is… pic.twitter.com/kshpW71W34 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2024

Venemaa ründas droonide ja rakettidega Ukraina lõunaosa

Vene armee ründas ööl vastu pühapäeva droonide ja erinevate rakettidega Ukraina lõunapiirkondi, teatas Unian.

Lõuna-Ukraina kaitseväe pressikeskuse juht Natalja Humenjuk rääkis üleriigilise telemaratoni eetris, et agressor kasutas kombineeritud taktikat, katsetades Ukraina õhutõrjesüsteeme esmalt droonidega, seejärel rakettidega.

Ta märkis, et droonirünnak oli suunatud Odessa piirkonna energiasektorile ja kestis umbes kaks tundi. "Vaenlane ründas Odessa piirkonda ulatuslikult. Kõik kaheksa drooni tulistati alla," lisas pressiesindaja.

Kaitseväe teatel põhjustas allatulistatud droonilt prahi kukkumine ühes piirkonna elektriobjektis tulekahju ning mitmes asulas vool katkes. Nüüdseks on tuli kustutatud ning inimesed vigastada ei saanud.

Humenjuk täpsustas, et esialgsete andmete kohaselt jäi elektrivarustuseta kuni 170 000 abonenti.

Lõuna väejuhatuse järgi kasutasid venelased Hersoni oblastis droonirünnaku ajal paralleelselt nii ballistilisi kui ka juhitavaid rakette. Inimesed viga ei saanud.

Ukraina õhujõudude järgi lasi vaenlane välja 14 tiibraketti, 11 Shaheed-drooni, ballistilise raketi Iskander-M ning lennukiraketi X-59. Neist üheksa tiibraketti ja üheksa drooni tulistati alla.

Ukraina õhuvägi tulistas alla üheksa Vene drooni ja üheksa raketti

Venemaa kasutas pühapäeva öösel toimunud drooni- ja raketirünnakus 16 raketti ja 11 drooni.

Konkreetselt lasi Venemaa välja 14 tiibraketti H-101 ja H-555 strateegilistelt pommitajatelt Tu-95MS. Samuti kasutas Venemaa rünnakus ühte raketti Iskander-M ja raketti H-59, mis lasti välja vastavalt okupeeritud Krimmi territooriumilt ning Zaporižžja oblasti okupeeritud alalt.

Samuti lasi Venemaa välja Krasnodari Krais asuva Primorsko-Ahtarski linna territooriumilt 11 drooni Shahed.

Ukraina õhuvägi suutis alla tulistada üheksa tiibraketti H-101 ja H-555 ning üheksa ründedrooni Shahed-131 ja Shahed-136.

Venemaa korraldas raketi- ja droonirünnaku Ukrainale

Venemaa korraldas öösel vastu pühapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukrainale. Tegemist on juba teise suuremahulise Vene raketirünnakuga Ukraina vastu viimase nädala jooksul.

Laupäeva õhtul kell 18.34 teatas Ukraina õhuvägi Vene droonirünnaku algusest. Vene ründedroonid Shahed sisenesid Zaporižžja ja Dnipropretrovski oblasti õhuruumi.

Hiljem laienes Vene droonirünnaku oht suuremale osale Ukraina oblastitest. Vahetult enne keskööd tulid teated plahvatustest Lääne-Ukrainas asuvas Hmelnõtskõi oblastis.

Kell 4.28 hommikul teatas Ukraina õhuvägi Vene rünnaku järgmisest lainest: Vene strateegilised pommitajad Tu-95MS tõusid õhku. Kella viie paiku jõudsid Vene raketid Ukraina õhuruumi.

Kella kuue seisuga kehtis kogu Ukrainas raketirünnaku oht, Ukraina õhuväe teatel liikusid osad raketid pealinna Kiievi suunas, samuti on tulnud teated Vene rakettide liikumisest Lääne-Ukraina linnade poole.

Konkreetsetest linnadest, mida võivad sihtida Vene raketid, mainis õhuväe Telegrami konto Rivne, Žõtomõri, Lutski, Ivano-Frankivski, Lvivi ja Strõi linnu.

Kell 6.38 teatas Ukraina õhuvägi raketirünnaku lõppemisest ning ühtlasi lõppes õhuhäire töö kõikides oblastites. Allatulistatud rakettide ja droonide arv ning võimalikud Vene rünnaku tagajärjed on selgitamisel.

Ukraina jätkab kindlustuste rajamist Kiievi oblastis

Kiievi oblastis jätkub kindlustuste rajamine, muu hulgas paigaldatakse piirkonda nõndanimetatud draakonihambaid ja kaevatakse tankitõrjekraave, vahendas portaal Unian pühapäeval oblasti sõjaväevalitsuse juhi Ruslan Kravtšenko sõnu.

Kravtšenko kinnitas, et kogu töö kooskõlastatakse sõjaväega vastavalt vajadusele ja otstarbekusele.

"Meie rajatavad kindlustused hõlmavad ulatuslikku kaevikute, blindaažide ja muud tüüpi varjendite süsteemi. Rajame kaitseliine – paigaldame "draakonihambaid", kaevame tankitõrjekraave ja seame paika muid mitteplahvatavaid tõkkeid. Oleme paigaldanud juba ligi 10 000 betoonpüramiidi, sisse seadnud tankitõrjekraavid. Me ei peata töid päevakski, kõik vajalikud materjalid ja seadmed on olemas," lisas ta.

Samuti märkis oblastijuht, et kindlustuste ehitamine käib pideva range kontrolli all.

Kindlustuste ehitamine käib ka Zaporižžja oblastis. Sinna on juba paigaldatud 11 000 "draakonihammast", ütles oblasti juht Ivan Fjodorov.

President Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et Ukraina ehitab lõunasse, itta ja põhja kolme kaitseliini. Tema sõnul on jutt enam kui tuhandest kilomeetrist vastavatest rajatistes.

Ukraina brigaad Avdijivka suunal peab vastu, kuid ootab täiendust

Olukord Avdijivka suunal on endiselt äärmiselt keeruline, kuid kontrolli all, vahendas portaal Unian pühapäeval Ukraina 3. üksiku ründebrigaadi 2. pataljoni ülema Dmõtroi Kuhhartšuki sõnu.

"See jääb vastase rünnaku põhisuunaks. Ta koondab oma põhijõud siia, üritab igal võimalikul viisil edasi liikuda. Meie jalaväelased teevad ülimaid jõupingutusi, need on inimesed, kes sõna otseses mõttes ei maga. Nad hävitavad vaenlast päeval ja ööl pideva suurtükitule all, pideva juhitavate pommide tule all," ütles ta telekanalis "Meie – Ukraina".

Tema sõnul oli vaenlase edasitung selles suunas "stabiliseeritud".

"Ma ei saa öelda, et oleme täielikult peatanud, kuna sellel suunal ei ole vaenlane koondanud mitte üks või kaks brigaadi, vaid mitmest diviisist koosneva armee. Sellest hoolimata peame vastu ja ootame, et peagi võetakse vastu mobilisatsiooniseadus ja lõpuks tuleb täiendus," märkis Kuhhartšuk.

Prantsusmaa tarnib Ukrainale rakette ja soomukeid

Prantsusmaa kaitseminister ütles, et Pariis tarnib Kiievile "sadu" soomustransportööre ja õhutõrjerakette osana uuest abipaketist Ukrainale sõjas Vene sissetungijate vastu.

"Nii ulatusliku rindejoone hoidmiseks vajab Ukraina armee näiteks meie VAB-masinaid: see on vägede mobiilsuse jaoks hädavajalik," ütles Sebastien Lecornu laupäeva hilisõhtul avaldatud intervjuus ajalehele La Tribune.

Prantsusmaa on asendamas järk-järgult oma VAB soomukid – mõned neist on üle 40 aasta vanad – uute Griffonitega, kuid Lecornu sõnul on vanemad soomukid töökorras.

"Me räägime sadadest sellistest soomukitest 2024. aastaks ja 2025. aasta alguseks," ütles ta.

Pariis tarnib ka rakette Aster 30 õhutõrjesüsteemide SAMP/T jaoks, mis sarnanevad USA tarnitavate õhutõrjesüsteemidega Patriot.

"Arendame ka väga lühikese aja jooksul välja ka kaugjuhitavat laskemoona, et see alates sellest suvest Ukrainasse toimetada," lisas Lecornu.

Prantsusmaa valitsus sunnib kaitseettevõtteid suurendama tootmist, et rahuldada oma kaitseväe vajadusi ja tagada jätkuv toetus Ukrainale pärast enam kui kaks aastat kestnud sõda Venemaaga.

Kiiev hoiatas, et tema laskemoonavarud hakkavad otsa saama, kutsudes eelkõige Washingtoni üles lõpetama poliitilist patiseisu, mis on külmutanud uue 60 miljardi dollari suuruse abipaketi.

Ukraina kaitsevägi tekitas venelastele uusi kaotusi

Venemaa kaotused Ukrainas 30. märtsi seisuga kasvasid. Ukraina sõdurid tabasid 24 tunni jooksul 11 ​​piirkonda, kuhu olid koondatud Vene tehnika, relvastus ja isikkoosseis, ning kolme vaenlase õhutõrjeraketisüsteemi, vahendas laupäeval portaal Unian.

Raketid tabasid üht vaenlase suurtükki, kaht õhutõrjesüsteemi, üht komandopunkti, üht isikkoosseisu koondumisala ja nelja radarijaama, teatasid Ukraina maaväed sõnumirakenduses Telegram.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas oma Facebooki lehel, et vaenlane üritas päeva jooksul mitmel suunal rünnata. Eriti "kuum" oli olukord Novopavlivka suunal, kus vastased üritasid Ukraina kaitsest läbi murda enam kui 30 korda.

"Novopavlivka telg: Ukraina kaitsejõud jätkavad vaenlase blokeerimist Krasnohorivka, Pobeda, Novomihhailovka ja Vodjanoje (Donetski oblast) ida pool," märkis kindralstaap.

Väga rahutu oli ka Avdijivka suunal – seal tõrjusid Ukraina sõdurid vaenlase rünnakuid 16 korda Nevelske, Pervomaiske, Umanske ja Berdõtši asulate ümbruses.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 650 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 442 170 (võrdlus eelmise päevaga +650);

- tankid 6966 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 13 304 (+20);

- suurtükisüsteemid 11 050 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1023 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 743 (+7);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8731 (+30);

- tiibraketid 2048 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 717 (+47);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1823 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.