Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega

Oluline 31. märtsil kell 6.41:

- Venemaa korraldas raketi- ja droonirünnaku Ukrainale;

- Ukraina jätkab kindlustuste rajamist Kiievi oblastis;

- Ukraina brigaad Avdijivka suunal peab vastu, kuid ootab täiendust;

- Prantsusmaa tarnib Ukrainale rakette ja soomukeid;

- Ukraina kaitsevägi tekitas venelastele uusi kaotusi.

Venemaa korraldas raketi- ja droonirünnaku Ukrainale

Venemaa korraldas öösel vastu pühapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukrainale. Tegemist on juba teise suuremahulise Vene raketirünnakuga Ukraina vastu viimase nädala jooksul.

Laupäeva õhtul kell 18.34 teatas Ukraina õhuvägi Vene droonirünnaku algusest. Vene ründedroonid Shahed sisenesid Zaporižžja ja Dnipropretrovski oblasti õhuruumi.

Hiljem laienes Vene droonirünnaku oht suuremale osale Ukraina oblastitest. Vahetult enne keskööd tulid teated plahvatustest Lääne-Ukrainas asuvas Hmelnõtskõi oblastis.

Kell 4.28 hommikul teatas Ukraina õhuvägi Vene rünnaku järgmisest lainest: Vene strateegilised pommitajad Tu-95MS tõusid õhku. Kella viie paiku jõudsid Vene raketid Ukraina õhuruumi.

Kella kuue seisuga kehtis kogu Ukrainas raketirünnaku oht, Ukraina õhuväe teatel liikusid osad raketid pealinna Kiievi suunas, samuti on tulnud teated Vene rakettide liikumisest Lääne-Ukraina linnade poole.

Konkreetsetest linnadest, mida võivad sihtida Vene raketid, mainis õhuväe Telegrami konto Rivne, Žõtomõri, Lutski, Ivano-Frankivski, Lvivi ja Strõi linnu.

Kell 6.38 teatas Ukraina õhuvägi raketirünnaku lõppemisest ning ühtlasi lõppes õhuhäire töö kõikides oblastites. Allatulistatud rakettide ja droonide arv ning võimalikud Vene rünnaku tagajärjed on selgitamisel.

Ukraina jätkab kindlustuste rajamist Kiievi oblastis

Kiievi oblastis jätkub kindlustuste rajamine, muu hulgas paigaldatakse piirkonda nõndanimetatud draakonihambaid ja kaevatakse tankitõrjekraave, vahendas portaal Unian pühapäeval oblasti sõjaväevalitsuse juhi Ruslan Kravtšenko sõnu.

Kravtšenko kinnitas, et kogu töö kooskõlastatakse sõjaväega vastavalt vajadusele ja otstarbekusele.

"Meie rajatavad kindlustused hõlmavad ulatuslikku kaevikute, blindaažide ja muud tüüpi varjendite süsteemi. Rajame kaitseliine – paigaldame "draakonihambaid", kaevame tankitõrjekraave ja seame paika muid mitteplahvatavaid tõkkeid. Oleme paigaldanud juba ligi 10 000 betoonpüramiidi, sisse seadnud tankitõrjekraavid. Me ei peata töid päevakski, kõik vajalikud materjalid ja seadmed on olemas," lisas ta.

Samuti märkis oblastijuht, et kindlustuste ehitamine käib pideva range kontrolli all.

Kindlustuste ehitamine käib ka Zaporižžja oblastis. Sinna on juba paigaldatud 11 000 "draakonihammast", ütles oblasti juht Ivan Fjodorov.

President Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et Ukraina ehitab lõunasse, itta ja põhja kolme kaitseliini. Tema sõnul on jutt enam kui tuhandest kilomeetrist vastavatest rajatistes.

Ukraina brigaad Avdijivka suunal peab vastu, kuid ootab täiendust

Olukord Avdijivka suunal on endiselt äärmiselt keeruline, kuid kontrolli all, vahendas portaal Unian pühapäeval Ukraina 3. üksiku ründebrigaadi 2. pataljoni ülema Dmõtroi Kuhhartšuki sõnu.

"See jääb vastase rünnaku põhisuunaks. Ta koondab oma põhijõud siia, üritab igal võimalikul viisil edasi liikuda. Meie jalaväelased teevad ülimaid jõupingutusi, need on inimesed, kes sõna otseses mõttes ei maga. Nad hävitavad vaenlast päeval ja ööl pideva suurtükitule all, pideva juhitavate pommide tule all," ütles ta telekanalis "Meie – Ukraina".

Tema sõnul oli vaenlase edasitung selles suunas "stabiliseeritud".

"Ma ei saa öelda, et oleme täielikult peatanud, kuna sellel suunal ei ole vaenlane koondanud mitte üks või kaks brigaadi, vaid mitmest diviisist koosneva armee. Sellest hoolimata peame vastu ja ootame, et peagi võetakse vastu mobilisatsiooniseadus ja lõpuks tuleb täiendus," märkis Kuhhartšuk.

Prantsusmaa tarnib Ukrainale rakette ja soomukeid

Prantsusmaa kaitseminister ütles, et Pariis tarnib Kiievile "sadu" soomustransportööre ja õhutõrjerakette osana uuest abipaketist Ukrainale sõjas Vene sissetungijate vastu.

"Nii ulatusliku rindejoone hoidmiseks vajab Ukraina armee näiteks meie VAB-masinaid: see on vägede mobiilsuse jaoks hädavajalik," ütles Sebastien Lecornu laupäeva hilisõhtul avaldatud intervjuus ajalehele La Tribune.

Prantsusmaa on asendamas järk-järgult oma VAB soomukid – mõned neist on üle 40 aasta vanad – uute Griffonitega, kuid Lecornu sõnul on vanemad soomukid töökorras.

"Me räägime sadadest sellistest soomukitest 2024. aastaks ja 2025. aasta alguseks," ütles ta.

Pariis tarnib ka rakette Aster 30 õhutõrjesüsteemide SAMP/T jaoks, mis sarnanevad USA tarnitavate õhutõrjesüsteemidega Patriot.

"Arendame ka väga lühikese aja jooksul välja ka kaugjuhitavat laskemoona, et see alates sellest suvest Ukrainasse toimetada," lisas Lecornu.

Prantsusmaa valitsus sunnib kaitseettevõtteid suurendama tootmist, et rahuldada oma kaitseväe vajadusi ja tagada jätkuv toetus Ukrainale pärast enam kui kaks aastat kestnud sõda Venemaaga.

Kiiev hoiatas, et tema laskemoonavarud hakkavad otsa saama, kutsudes eelkõige Washingtoni üles lõpetama poliitilist patiseisu, mis on külmutanud uue 60 miljardi dollari suuruse abipaketi.

Ukraina kaitsevägi tekitas venelastele uusi kaotusi

Venemaa kaotused Ukrainas 30. märtsi seisuga kasvasid. Ukraina sõdurid tabasid 24 tunni jooksul 11 ​​piirkonda, kuhu olid koondatud Vene tehnika, relvastus ja isikkoosseis, ning kolme vaenlase õhutõrjeraketisüsteemi, vahendas laupäeval portaal Unian.

Raketid tabasid üht vaenlase suurtükki, kaht õhutõrjesüsteemi, üht komandopunkti, üht isikkoosseisu koondumisala ja nelja radarijaama, teatasid Ukraina maaväed sõnumirakenduses Telegram.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas oma Facebooki lehel, et vaenlane üritas päeva jooksul mitmel suunal rünnata. Eriti "kuum" oli olukord Novopavlivka suunal, kus vastased üritasid Ukraina kaitsest läbi murda enam kui 30 korda.

"Novopavlivka telg: Ukraina kaitsejõud jätkavad vaenlase blokeerimist Krasnohorivka, Pobeda, Novomihhailovka ja Vodjanoje (Donetski oblast) ida pool," märkis kindralstaap.

Väga rahutu oli ka Avdijivka suunal – seal tõrjusid Ukraina sõdurid vaenlase rünnakuid 16 korda Nevelske, Pervomaiske, Umanske ja Berdõtši asulate ümbruses.