Erdogani partei püüab kohalikel valimistel taastada võimu suurlinnades

2019. aastal valiti Istanbuli linnapeaks riigi peamise opositsioonipartei Vabariikliku Rahvapartei (CHP) esindaja Ekrem Imamoglu. Pealinna Ankarat valiti samuti juhtima CHP kandidaat Mansur Yavas.

Viis aastat tagasi nõudis AKP Istanbulis valimispettuste süüdistuste tõttu uusi valimisi. Opositsiooniline Imamoglu võitis aga ka kolm kuud hiljem peetud kordusvalimistel.

Erdogan töötas Istanbuli linnapeana aastatel 1994–1998.

70-aastane Erdogan ütles märtsi alguses, et eelseisvad kohalikud valimised jäävad talle viimasteks. See oli esimene kord, kui Erdogan rääkis avalikult riigijuhi ameti mahapanekust.

"Töötan vahetpidamata. Jookseme hingeldades ringi, sest see on minu jaoks finaal. Tulenevalt mulle seadusega antud volitusest on need minu viimased valimised," ütles Erdogan.

Erdogan avaldas samas veendumust, et AKP jääb võimule ka pärast seda, kui ta pole enam president.

Erdogan on juhtinud Türgit üle kahe aastakümne, esmalt peaministrina ja alates 2014. aastast presidendina. Eelmisel aastal valiti ta uueks viieaastaseks ametiajaks presidendiks.