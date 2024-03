Algasid Tallinna koalitsioonikõnelused

Eelmine Tallinna koalitsioon, mis koosnes Keskerakonnast ja sotsidest lagunes selle nädala alguses, kui Tallinna linnavolikogu 79 liikmest 41 hääletas keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldamise poolt.

Erakond Isamaa on varem öelnud, et uus võimalik koalitsioon peab kujundama seisukoha kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses kohalike omavalitsuste valimistel. Teised läbirääkijad on öelnud, et riigi tasandi teemasid nad Tallinna võimukõnelustel ei aruta. Isamaa delegatsiooniliikmed kõnelustel on Karl-Sander Kase, Riina Solmani ja Urmas Reinsalu.

SDE juhi Lauri Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide soov, et koalitsioonikõnelused võimalikult kiiresti ära peetaks ja järgmisel nädalal võiks juba uus linnavõim paigas olla. Sotse esindavad läbirääkimistel Tallinna linnapea kohusetäitja Madle Lippus ning linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

Eesti 200 peamised teemad Tallinna koalitsioonikõnelustel on eestikeelne haridus, transpordireform ja eelarve revisjon. Eesti 200 delegatsiooni esindajateks on Aleksei Jašin, Marek Reinaas ja Joel Jesse. "Kindlasti ei pea me mõistlikuks liigset venitamist ja parlamendi teemade toomist Tallinna võimukõnelustesse. On selge, et pealinna uus koalitsioon ei hakka otsustama Riigikogu töö üle," ütles Reinaas.

Reformierakonna esindaja Pärtel-Peeter Pere on öelnud, et Tallinnas on võimuvaakum, mis vajab kiiret tegutsemist ning kiirus on tähtsam kui kõnelustel oma punaste piiride mahatõmbamine. Lisaks Perele võtavad kõnelustest osa ka Martin Kukk ja Sander Andla.