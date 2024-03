Hiina tööstussektor kasvas esimest korda kuue kuu jooksul

Hiina ametlik tööstusala ostujuhtide indeks (PMI) kasvas märtsis 50,8 punktini. Veel veebruaris oli indeksi suuruseks 49,1 punkti ning Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustasid indeksi suuruseks ainult 49,9 punkti, kirjutab Nikkei Asia.

Tegemist on esimese korraga kuue kuu jooksul, kui tööstusala PMI tõusis üle märgilise 50 punkti piiri. Kui indeks on kõrgem kui 50 protsenti, leiab aset majandusaktiivsuse kasv. Kui indeks on 50 punktist väiksem, siis püsib sektor languses.

Mittetööstusala PMI, mis hõlmab teenuste sektorit ja ehitust, tõusis aga 53 punktile veebruarikuu 51,4 punktilt, mis on samuti kõrgeim tase alates septembrist.

"Märtsi andmed näitavad, et majandust ootab esimese kvartali tugev lõpp. Värbamine on paranenud kõige rohkem alates 2020. aasta lõpust, tööstus ja jaemüük on samuti kasvanud," seisab nõustamisfirma China Beige Book eelmisel nädalal avaldatud dokumendis.

Samas varjutab Hiina majandust jätkuvalt kinnisvarasektori kriis, mis avaldab mõju ka munitsipaalomandis maatükkide müügist sõltuvate kohalike omavalitsuste eelarvetele ja kinnisvaraarendajatele rohkelt laene väljastanud riigi omandis pankadele.

Märtsi alguses kinnitas Hiina peaminister Li Qiang kommunistliku partei kummitempliks oleva parlamendi istungil, et Hiina valitsus sihib ka sel aastal viieprotsendilist majanduskasvu.

Ometi ütlevad analüütikud, et eesmärgi saavutamiseks oleks valitsusel vaja avalikustada senisest rohkem meetmeid majanduse toetamiseks.

Viimasel ajal oli ainsaks uueks avalikustatud majanduse toetamise meetmeks 1. märtsil tutvustatud plaan koduelektroonika ja tööstusmasinate uuendamise ja parandamise soodustamiseks.

Paljud analüütikud on mures, et Hiinas võib selle aastakümne lõpus alata pikaajaline stagnatsioon, kui poliitikakujundajad ei astu samme majanduse ümbersuunamiseks suurtelt taristuinvesteeringutelt majapidamiste tarbimisele.