Sahara kõrbe tolm on jõudnud Eesti kohale ning taevas on näha pruunikaid ja kollakaid varjundeid, teatas keskkonnaagentuur.

"Sahara kõrbe tolm on Eesti kohal. Taevas on täna kahvatu välimusega, näha on pruunikaid/kollakaid varjundeid," teatas agentuur

Tolm paikneb maapinnast mõne kilomeetri kõrgusel troposfääris. Inimeste tervisele maapinna lähedal see ohtu ei kujuta, kuid selle tõttu võivad päikesetõus ja päikeseloojang olla tavapärasest erksamad, märkis agentuur.

Sellised tolmupilved käivad üle Eesti aasta jooksul mitu korda. Mõnikord on aga tolmukogused piisavalt väikesed ja tühised, et jäävad inimsilmale märkamatuks.

Sahara kõrbe tolm jõudis meieni soodsa rõhkkondade asendi tõttu, märkis agentuur.

"Lääne-Euroopa kohale on sopistunud suur madalrõhusüsteem, kõrgrõhkkond katab samal ajal Kagu-Euroopat, Ida-Euroopat ja Lääne-Venemaad. Nende vahel toimub õhumasside liikumine enam vähem lõunast põhja suunas. Kõrbetolm levis Põhja-Aafrikast üle Vahemeremaade ja Kesk-Euroopa põhja suunas ja tänaseks on jõudnud juba otsapidi Põhja- ja Ida-Euroopasse," selgitas agentuur.

Tolmu kandumine üle Eesti jätkub ka uue nädala alguses, esmaspäeval ja teisipäeval. Kolmapäevaks lööb sadu õhu puhtaks, temperatuurid langevad. Õhumass vahetub puhtama ja külmema vastu.