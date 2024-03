Ameeriklased kulutavad lihavõttepühadega üle 22 miljardi dollari

Kirsiõied on Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni kevadekuulutajad. Terve linn on mattunud õitemerre. See on märgiks, et on viimane aeg kevadkaunistused kapist välja võtta.

Nimelt kulutavad ameeriklased lihavõttepühade kaunistuste, kostüümide ja maiustuste peale tänavu enam kui 22 miljardit dollarit. See teeb pühi tähistava ameeriklase kohta keskmiselt 177 dollarit.

Šokolaadijänestest ja tibukujulistest vahukommidest saanud pühade üks sümbol. Ainuüksi kommide ja šokolaadi peale kulutatakse enam kui kolm miljardit dollarit.

"Palju ma kulutan? Ma arvan, et nii 200 dollarit kõikide söökide ja ettevalmistuse peale," ütles Stephanie.

"Lihavõttepühade hommikul ärkame ja pühadejänes on käinud. Meie maja ümber peaks olema palju mune," lisas ta.

Munades on šokolaadi- ja kummikommid, ütles Owen, kes saab lisaks korvitäie komme ja tuulelohesid.

Kuid lihavõttepühad on ameeriklastele palju enamat kui ainult maiustamine. Ülestõusmispühad omavad suurt usulist tähtsust ligikaudu 63 protsendile ameeriklastest, kes identifitseerivad end kristlastena.

"Kui ma olin laps, siis mu vanemad peitsid pühapäeva hommikul lihavõttekorvi ja siis läksime hommikul kell 6.30 kirikusse päikesetõusu jumalateenistusele. Siis sõime lihavõttepühade hommikusööki ja läksime paar tundi hiljem jälle kirikusse. Ma arvan, et ülestõusmispühad on paljudele ameeriklastele üsna olulised, eriti kristlastele. Kuid on ka teisi traditsioone, nagu lihavõttemunade otsimine, mida paljud teevad, pühapäevane lihavõtteõhtusöök ja lihavõttejänese külastus. Erineva taustaga inimestele võib see olla lõbus päev," rääkis Shane.

Üle kõige väärtustatakse sel ajal aga aega perega.

"Naudime kõige enam perega aja veetmise aspekti. Lõunatame abikaasa perega ning õhtusöögiks külastame minu peret. Just see on lõbus ning laste jaoks oluline, et nad saaksid aega perega veeta," ütles Tayla.