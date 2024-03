Läänekristlased tähistasid ülestõusmispühi

Pühapäeval on ülestõusmispüha, mis on kristlaste jaoks kirikukalendris kõige tähtsam püha.

Luteri kirikutes peeti pühapäeva hommikul kõikjal ülestõusmispüha jumalateenistusi. Peapiiskop Urmas Viilma sõnul tähistavad ülestõusmispühad üksteise mõistmist.

Mitmetes suuremate linnade luteri kirikutes peeti ka öiseid jumalateenistusi. Katoliiklased kogunesid ülestõusmispüha tervitama hilisõhtul. Tallinna Peeter-Pauli katedraali õuel süüdati paasaküünal, mis sümboliseerib Kristust, ja jagatud küünlatuli tähendab usku.

Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ütles, et ülestõusmispühade ajal tuleks mõelda uutele algustele oma igapäevases elus.

"Minu soov oleks see, et igaüks vaataks läbi oma elu, oma hinge, oma eesmärgid ja oma väärtused ja ka oma soovid. Ja püüaks midagi korda teha, kui on vaja midagi korda teha. Ja alustaks uuesti ja uue lootusega," lausus Jourdan.

"Minu soov on. et leiaksime valgust ka kõige pimedamal ajal ja hoiaksime üksteisega häid suhteid ning armastust. Ülestõusmise usk ühendab kõiki kristlasi, erimeelsusi. Ma loodan ka kõiki erakondi, sest see on riigipühana ka meie kalendris ja see on mõeldud meile kõigile tähistamiseks," ütles Viilma.