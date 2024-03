Kui mujal Euroopas teevad põllumehed tänavatel kära, et ametnikud nende olukorda leevendaksid, siis Eesti talunikud vähendavad vaikselt tootmist, et mitte pankrotti minna. Kuude kaupa kestnud protestid on pannud euroametnikke liiga keeruliseks muutunud toetustesüsteemi üle vaatama. Kadri Põlendik