Ametnik: Hamas pole veel otsustanud delegatsiooni saatmist kõnelustele

"Hamasis ei ole veel ühtegi märki ega otsust, mis puutub Hamasi delegatsiooni saatmist läbirääkimiste uude vooru Kairos või Dohas," ütles anonüümsust soovinud ametnik.

Ta ütles, et uus kõneluste voor vaevalt edu toob, kuna poolte seisukohad on endiselt liiga erinevad.

"Ma kahtlen, et nendel läbirääkimistel saab olema mingit edu, kuna seisukohad on liiga lahknevad. (Iisraeli peaminister Benjamin) Netanyahu ei ole huvitatud," lisas ametnik.