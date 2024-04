NATO tuur algas Ida-Virumaal

Eelmisel nädalal Ida-Virumaalt startinud NATO tutvustamistuur jõuab esmaspäeval Tartusse. Tuur on pühendatud NATO 75. ja Eesti NATOga liitumise 20. aastapäevale.

NATOt, aga ka kaitseväge ja kaitseliitu tutvustava tuuri esimesed peatuspaigad olid Jõhvi ja Sillamäe.

Sillamäel oli tehnika näitus ja muusikute esinemine kohas, mille läheduses asub Punaarmee kolmele väeliigile pühendatud ausammas.

Nii mõnigi väljapanekut vaatama tulnud uudistaja ütles, et selliseid üritusi võiks Kirde-Eestis tihedamini olla.

"Minu arvates võiks küll olla, siis on ka rahval kindlam tunne ja nad teavad, kes neid vajadusel kaitseb. Ja lastel on ka huvitav tulla neid vaatama," ütles perega üritusele tulnud Külli Laur.

Eestlaste seas on NATOsse kuulumise pooldajaid üle 90 protsendi. Eelmisel sügisel kerkis Eesti muust rahvusest elanike seas toetusprotsent esimest korda üle 50.

"NATO on ennast 75 aastat tõestanud turvalisuse ja väärtuste hinnangute kaitsel ning seetõttu ma usun, et inimesed näevad seda ja seetõttu ka toetus NATOle on kasvanud," ütles NATO staabielemendi ülem mereväekapten Peeter Ivask.



Muu hulgas tutvustasid britid idavirulastele oma väliköögi võimalusi.

"See on meie improviseeritud köök juhuks, kui statsionaarne köögitehnika peaks alt vedama. Kasutame käepäraseid võimalusi tule tegemiseks ja siis saamegi süüa valmistada. Nii saame sõduritele igal juhul pakkuda sooja toitu," rääkis Briti armee sõdur Flin Jõhvi muusikaväljakul toimunud üritusel.

Esmaspäeval on NATO-tuur Tartu Raekoja platsil, kust ta läheb edasi Võrru seminari väljakule ja Pärnusse Iseseisvuse väljakule, et jõuda neljapäevaks Tallinna Stroomi rannaparki.

Tuur tegevused toimuvad kell 14-18ni.