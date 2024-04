USA esindajatekoda hääletab Ukrainale antava abi üle pärast lihavõttepühi, kinnitas New Yorgi vabariiklasest rahvaesindaja Mike Lawler telekanalile CNN.

Oluline 1. aprillil kell 5.45:

- USA esindajatekoda hääletab Ukraina abi üle pärast lihavõttepühi;

- ISW: Vene väed liikusid Kreminna suunal veidi edasi;

- Venemaa kaotas märtsis ühe laeva ja veel neli sai kahjustada.

USA esindajatekoda hääletab Ukrainale antava abi üle pärast lihavõttepühi, kinnitas New Yorgi vabariiklasest rahvaesindaja Mike Lawler telekanalile CNN.

"Me oleme vaba maailma liider ja me ei saa kõrvale hiilida oma kohustusest toetada ja kaitsta demokraatiaid kogu maailmas," toonitas Lawler.

Poliitik kinnitas, et tema ja ta kolleegid esitavad vajadusel petitsiooni Mike Johnsoni spiikri kohalt kõrvaldamiseks, et võimaldada hääletada eelnõu üle, mis ühendab Ukraina rahastamise ja piirijulgeoleku.

"Aga ma loodan, et spiiker siiski esitab eelnõu või selle muudetud versiooni, et saaksime lõplikult tagada, et meie liitlased saavad abi ja toetust, mida nad vajavad," lõpetas Lawler.

Johnson oli enne seda ka ise lubanud panna Ukrainale antava abi küsimuse hääletusele pärast seda, kui USA kongress naaseb lihavõttepausilt, vahendasid meediakanalid CBS News ja UNIAN.

Sellest teatas esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Mike Turner.

Turneri kinnitusel kerkib pärast tööle naasmist päevakorda Kiievi abistamise küsimus.

"Ukraina abi võetakse ette pärast seda, kui oleme vastu võtnud kõik föderaalvalitsust rahastavad seaduseelnõud. Ma usun, et kongressi poolt on abile ülekaalukas toetus ja me saame seaduseelnõu peagi presidendi lauale allkirjastamiseks saata," ütles Turner.

USA esindajatekoda naaseb lihavõttevaheajalt 9. aprillil.

ISW: Vene väed liikusid Kreminna suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Kreminna suunal veidi edasi. Vene väed liikusid edasi Ternõ asula lähistel, seda kinnitavad ka 31. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Lahingud käivad veel Kupjanskist kirdes asuva Sõnkivka lähedal ja Kreminnast lõunasse jääva Bilohorivka lähedal.

Bahmuti rindelõigus suuri muutusi polnud. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Bohdanivka lähistel, kuid nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Ivanivske, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene vägedel õnnestus veidi edasi liikuda ka Avdijivka suunas. 31. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Tonenke asula lähistel. Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed liiguvad edasi Berdõtši lähedal.

Venemaa kaotas märtsis ühe laeva ja veel neli sai kahjustada

Venemaa Musta mere laevastik kaotas märtsis ühe laeva ja kannatada sai veel neli laeva, teatas pühapäeval Ukraina kaitseväe ametlik Telegrami kanal.

Nii uppus märtsis Vene patrull-laev Sergei Kotov, mis lasti vette alles 2022. aastal. Kahjustada said suured dessantlaevad Konstantin Olšanski, Yamal ja Azov ning samuti luurelaev Ivan Hurs.