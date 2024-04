Otse kell 13.15: riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab magusamaksu

Istungile on kutsutud terviseminister Riina Sikkut, maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Sotsiaalministeeriumis valminud eelnõu järgi hakatakse maksustama magustatud jooke, mille suhkrusisaldus on vähemalt viis grammi saja milliliitri kohta või millesse on lisatud kunstlikku magusainet. Maksust on vabastatud osa tooteid, näiteks piim ja piimatooted ja naturaalsed mahlad.

Maks on astmeline, et motiveerida tootjaid suhkru kogust ja magusainete kasutamist joogis vähendama ning suunata inimesi kõrge suhkrusisaldusega jookide hinnatõusuga eelistama väiksema suhkrusisaldusega ja magusaineteta jooke.