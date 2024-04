Jekaterinburgis põleb Uralmaši tehas

Venemaa ametlikel andmetel laienes pärastlõunaks tulekahju 4000 ruutmeetri suurusele alale, kirjutab The Moscow Times.

Esialgsetel andmetel põleb värvaineid ja lakke sisaldav ladu. Telegrami kanal 112 väidab, et põleng võib veelgi laieneda, samuti esineb plahvatuste oht. Võimalike kannatanute kohta pole veel infot.

Vene meediakanali E1.ru allika sõnul põleb trafotehas, kus asub 7000 liitrit õli. Teiste andmete järgi põleb tehas, kus asus 500 liitrit lakki.

Pealtnägijate sõnul kuulsid nad plahvatust, mille järel hakkas tehase kohale tõusma suits.

Musta suitsupilve on näha isegi Jekaterinburgi kesklinnast.

Vene võimude teatel tegutseb kohapeal üle 50 päästja ja 17 päästeautot.

Uralmaš on Venemaa suurim metallurgia-, kaevandus- ja energeetikaseadmete tootja.

