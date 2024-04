Kaotus kohalikel valimistel andis hoobi Erdogani lootusele võimu hoida

Türgi peamine opositsioonierakond Vabariiklik Rahvapartei säilitas kohalikel valimistel kontrolli suurlinnade üle ja kasvatas oluliselt toetust mujal riigis. Istanbulis ja pealinnas Ankaras ei saanud valitsuspartei kandidaat ligilähedalegi linnapea populaarsusele.

"Rahvas annab ise käsu ja juhised, mitte üks inimene. Ametnikud saavad juhised rahvalt. Ühe mehe valitsemise aeg on tänasest läbi. See on läbi. Vabariik ja demokraatia lähevad nüüdsest täiskäigul edasi," kõneles tagasi valitud Istanbuli linnapea Ekrem Imamoglu.

Teist ametiaega jätkav Imamoglu kogus miljon häält rohkem kui peamine konkurent, keda toetas president Erdogan isiklikult. Imamoglu võib sihtima hakata presidendivalimisi nelja aasta pärast.

Türgi kaguosas rõõmustasid kurdid, kes hääletasid võimule uue partei. Oli Kurdistani Tööliste Partei president Erdogani sihtmärk olnud juba viimased kümme aastat.

"Võtsime oma tahte tagasi ja saadame valitsuse nimetatud usaldusisikud minema. Pärast keskööd võtame oma linnad tagasi," ütles Dijarbakiri elanik.

Maapiirkondades kaotas presidendipartei toetust islamistliku Uus Heaolu partei tõttu, mis tõmbas üle osa konservatiivsemaid valijaid. See on ränk tagasilöök riigipea jaoks, kes lootis, et tugev võit annaks lootust muuta põhiseadust ja võimu hoidmiseks.

"31. märts ei ole meie jaoks lõpp, vaid pöördepunkt. Türgi rahvas edastas oma sõnumid poliitikutele, kasutades selleks valimiskasti kohalikel valimistel," kõneles Erdogan.

Kaasaja Türgi rajaja Kemal Atatürki loodud Vabariiklaste Partei võitis 86 provintsist 36 provintsis. Vabariiklaste jaoks oli tegu suurima võiduga pärast Edrogani võimuletulekut enam kui 20 aastat tagasi.

Poliitilise maavärina põhjusi on mitu: ühiskonna terav polariseerumine, liiri väärtuse langus, elatustaseme kukkumine.

"Olen hääletanud praeguse valitsuse poolt 15 aastat. Eile ma ei toetanud neid nii majandustingimuste kui ka täitmata lubaduste pärast," ütles Istanbuli elanik Onur Hizmetci.

Euroopa vaatlusmissioon tõdes, et kuigi kohalikud valimised möödusid üldjoontes rahulikult ning kandidaate oli palju, on palju probleeme endiselt lahendamata.

"Vastavalt Euroopa Nõukogu demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste printsiipidele tuleb rohkem teha, et tagada poliitiline ja meedia keskkond, kus on tõeline väljendusvabadus ning põhjendatud ja hästitoimiv raamistik, mille täitmist kontrollib sõltumatu kohtusüsteem," rääkis delegatsiooni asejuht Vladimir Prebilic.

Türgi presidendi valitsemise ajal on riigis inimõigusi kitsendatud, valitsusvastaseid taga kiusatud ning kohtusüsteemi sõltumatust vähendatud.