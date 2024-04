Hiina ja Prantsuse välisministrid püüdsid maandada kaubanduspingeid

Wang väljendas kohtumise järel toimunud pressikonverentsi käigus lootust, et Euroopa riskide maandamise poliitika ei sihti konkreetseid riike ega lähe vastuollu Maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglitega. Hiina välisminister lisas, et Euroopa ja Hiina majanduste lahti hargnemine on suurim oht.

"Leevendame kogu aeg ligipääsu turule, kaasa arvatud toetame piiriülest andmeliikumist," ütles Wang, lisades, et Hiina kavatseb teha rohkem Hiinas tegutsema soovivate Prantsuse ettevõtete murede lahendamiseks, kirjutab Nikkei Asia.

Sejourne ütles omakorda, et Prantsusmaa kavatseb jätkata kõnelusi Hiinaga riskide maandamise teemal ning see ei tähenda, et Euroopa Liit plaaniks astuda protektsionistlikke samme. Viimases on Hiina korduvalt EL-i süüdistanud.

Kõnelused leidsid aset ajal, kui EL-i ja Hiina vahel süvenevad kaubanduspinged, mis ähvardavad kasvada üles kaubandussõjaks.

EL püüab vähendada oma sõltuvust Hiinast osana oma riskide maandamise strateegiast, et säilitada ja arendada oma tööstust ja konkurentsivõimet.

Eelmisel aastal käivitas Euroopa Komisjon juurdluse Hiina elektrisõidukite hinnakujundusse. Märtsis jõudsid juurdluse läbi viinud ametnikud järeldusele, et Hiina subsideerib tõepoolest oma elektrisõidukite tootjaid, tekitades nõnda ebaõiglast konkurentsi ja tegeldes dumpingu ehk kaupade allpool omahinna müümisega. Prantsusmaa poolt aktiivselt toetatud juurdlus võib päädida kõrgemate imporditollide kehtestamisega Hiina elektrisõidukitele, et kaitsta Euroopa autotootjaid.

Vastutasuks käivitas Hiina jaanuaris omapoolse juurdluse Euroopa päritolu konjaki impordisse. Seegi juurdlus põhineb dumpingu süüdistustel ning suurem osa uurimise alla sattunud alkoholist on toodetud Prantsusmaal.

Hiina kaubandusminister külastab Euroopat hiljem aprillis. Koos temaga võtavad visiidist osa Hiina tähtsaimate autotootjate BYD-i, SAIC-i ja Geely esindajad, kelle osalusel arutatakse Euroopa Komisjoni juurdlust, kirjutab Reuters.

Sejourne ütles Pekingis peetud kõnes samuti, et Pariis on mures Põhja-Korea raketiekspordi pärast Venemaale, mis aitab kaasa Kremli sõjapingutustele Ukraina vastu. Prantsuse välisminister rõhutas, et püsiv rahu pole võimalik, kui Ukraina ei mängi juhtivat rolli rahukõnelustel.