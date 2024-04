Teisipäeval sajab vihma ja õhk läheb külmemaks

Eelolev öö on Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, pärast keskööd pöördub põhja ja kirdesse ning tugevneb. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Hommikul jõuab saartele ning Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu, mis levib kirde suunas, kohati on äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 10 kraadi.

Päev on vihmahoogudega, paiguti on äikest ja sadu on tugev. Puhub idakaare tuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 14, põhjarannikul kirdetuul 8 kuni 15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 9, Lõuna-Eestis 10 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öö algab vihmasajuga, pärast keskööd tuleb sekka lörtsi. Päeval asendub sadu lumega ning kuna tuul on tugev, siis on mõnel pool ka tuisku. Päeva peale läheb lääne poolt selgemaks. Öösel on sooja 1 kuni 6 kraadi, hommikuks langeb õhutemperatuur Loode-Eestis -1 kraadini, päeval on õhutemperatuur -2 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval on pilvi vähe ja saju tõenäosus väike. Tuul nõrgeneb: öösel on külma 1 kuni 6 kraadini, päevane õhutemperatuur jääb -2 ja +3 kraadi vahele.

Reede öö on talvise sajuga, pärastlõunal peaks saabuma edela poolt vihmasadu ja soe õhk. Laupäev tuleb mitmel pool kevadiste vihmahoogudega.