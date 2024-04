Keskpolügoonil jalutati ja joosti

Korraldajate sõnul oli Scoutsrännaku algne eesmärk ühine jalutuskäik looduses, et osalejad saaksid 30-kilomeetrist distantsi läbides omavahel suhelda. Kuid rännak on avatud ka neile, kellele on oluline sportlik mõõduvõtt.

Vorm nr 1 (teenistusrelv ja 10 kg seljakott) kategooria saavutas meestest esimese koha õhuväe esindaja Sander Linnus, kes läbis rännaku ajaga 2:39. Teisena ületas finišijoone Steven Rehelem politsei- ja piirivalveametist ajaga 2:40.

"Eks lõpus läks võitluseks iseendaga, nägin küll, et konkurent tagant tuleb. Aga need viimased paar kilomeetrit tulin hambad ristis lõpuni," ütles Sander Linnus.

"Minu taktika on ikka sama, et alustada sama tempoga, millega tahan lõpetada. Ja siis näen enne lõppu, kuidas teised hakkavad, selg ees, vastu tulema. Aga Sandrit kätte ei saanud, tal oli piisavalt turvaline edu. Ta vaatas küll mitu korda tahapoole. Aga ega see polnud eesmärk ka, eesmärk oli hea ajaga lõpetada," sõnas teise koha saanud Rehelem.

Meestest oli kolmas Indrek Roos Kaitseliidust ajaga 2:58.

Naistest saavutas esimese koha Karolina Pugal Kaitseliidust ajaga 3:36. Teisena lõpetas kaitseliitlane Anet Sirvel ajaga 4:06 ja kolmanda koha saavutas Kristel Leola sõjaväepolitseist ajaga 4:11.

Scoutsrännaku raames toimunud kaitseväe meeskondlikud meistrivõistlused võitis küberväejuhatuse võistkond. Teise koha sai Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkond ja kolmandaks tuli sõjaväepolitsei Vahipataljoni esimene võistkond.