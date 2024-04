- Bideni administratsioon loodab lahendust Ukraina abi osas;

Ühendriikide presidendi Joe Bideni administratsioon eeldab, et esindajatekoja spiiker Mike Johnson paneb oma lubaduste kohaselt hääletusele seaduseelnõu, mille senat on juba heaks kiitnud, teatas esmaspäeval Valge Maja.

Ühendriikide presidendi Joe Bideni administratsioon eeldab, et esindajatekoja spiiker Mike Johnson paneb oma lubaduste kohaselt hääletusele seaduseelnõu, mille senat on juba heaks kiitnud, teatas esmaspäeval Valge Maja.

Aasta alguses toetas USA senat eelnõu, mis näeb ette abi Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile 95 miljardi dollari ulatuses. Poolt oli 70 ja vastu 29 senaatorit.

"Ma ei hakka spekuleerima. Oleme olnud väga selged. Usume, et kui spiiker paneb hääletusele riikliku julgeoleku eelnõu, mis hõlmab Ukrainat, Iisraeli, Indo-Vaikse ookeani piirkonda ja humanitaarabi, siis saab see enamuse toetuse parlamendis. See on kõik, mida ta peab tegema," ütles Valge Maja eestkõneleja Karine Jean-Pierre vastates ajakirjanike küsimustele.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles äsja, et soovib pärast puhkuselt naasmist esitada aga seaduseelnõu, mis sisaldab "olulisi uuendusi". Esialgu pole selge, mida Johnson uuenduste all silmas peab ja kas need on parlamendile vastuvõetavad.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal veidi edasi. Vene väed liikusid veidi edasi Vodiane asula lähistel, seda kinnitavad ka 31. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Lahingud käivad veel Avdijivkast loodes Berdõtši ja Semenivka lähedal. Samuti käivad lahingud Avdijivkast lääne pool Umanske lähedal ja Avdijivkast edelas Nevelske ja Pervomaiske lähedal.

30. märtsist kuni 1. aprillini avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Vene väed üritasid läbi murda Tonenke asula ümbruses. Väljaanne Forbes kirjeldas Vene vägede ebaõnnestunud rünnakut kui "tankide veresauna".

Bahmuti rindelõigus suuri muutusi polnud. Lahingud käivad Ivanivske, Kliššivka ja Andrijivka lähedal. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed on viimaste päevade jooksul kaotanud Ivanivkse lähedal toimunud lahingutes viis kuni kuus soomusmasinat, vahendas ISW.

Linnapea: Harkivi ülesehitus läheb maksma vähemalt 10 miljardit dollarit

Venemaa jätkab Harkivi pommitamist ning linnapea Igor Terehhov ütles, et Harkivi ülesehitus läheb maksma vähemalt 10 miljardit dollarit, vahendas The Kyiv Independent.

"Venemaa valetab, kui räägib, et ründab ainult sõjalisi sihtmärke. Iga rünnakuga on meil üha rohkem tõendeid selle kohta, et tegemist on tõelise genotsiidiga," rääkis Terehhov.