Mobilisatsiooniiga langeb Ukrainas 27 eluaastalt 25-le

Zelenski allkirjastas seaduse, mille järgi langeb mobilisatsiooniiga 25 eluaastale. Ukraina hävitas märtsis 976 Vene suurtükki. Droonid tabasid rafineerimistehast Venemaa Tatarstanis. Ühendriikide presidendi Joe Bideni administratsioon eeldab, et esindajatekoja spiiker Mike Johnson paneb oma lubaduste kohaselt hääletusele seaduseelnõu, mille senat on juba heaks kiitnud, teatas esmaspäeval Valge Maja.

Oluline 2. aprillil kell 19.16:

- Zelenski allkirjastas seaduse, mille järgi langeb mobilisatsiooniiga 25 eluaastale;

- Kuberner: Vene raketirünnakus Dniprole sai haavata 13 inimest;

- Ukraina hävitas märtsis 976 Vene suurtükki;

- Droonid tabasid rafineerimistehast Venemaa Tatarstani piirkonnas;

- Allikas: Tatarstani rünnakud on SBU ja sõjaväeluure ühistöö;

- Zelenski: iga agressor teadku, mis teda rahu rikkumise eest ootab;

- Ukraina luure: Venemaa kavandab kevadeks paari-kolme suurrünnakut;

- Bideni administratsioon loodab lahendust Ukraina abi osas;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal veidi edasi;

- Linnapea: Harkivi ülesehitus läheb maksma vähemalt 10 miljardit dollarit.

Zelenski allkirjastas seaduse, mille järgi langeb mobilisatsiooniiga 25 eluaastale

Ukraina president allkirjastas teisipäeval seaduse, mille järgi langeb Ukrainas mobilisatsiooniiga 27 eluaastalt 25 eluaastale.

Vastav teade ilmus Ukraina ülemraada (parlamendi) veebilehel.

Ukraina parlament võttis mobilisatsiooniiga langetava seaduse vastu juba 30. mail 2023, seega ootas seadus presidendi allkirja 10 kuud.

Kuberner: Vene raketirünnakus Dniprole sai haavata 13 inimest

Venemaa tegi teisipäeval raketirünnaku Dnipro linnale.

Rünnakus sai kahjustada haridusasutus ning haavatuid on kokku 13, kellest viis on lapsed, teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak.

"Kaheksa haavatud on toimettaud haiglasse," lisas kuberner, kirjeldades nende vigastusi mitteeluohtlikena.

Venemaa on viimasel ajal korraldanud mitu suurt raketi- ja droonirünnakut Ukraina energiataristule. Ukraina ametnike sõnul on oodata nende rünnakute jätkumist.

Ukraina hävitas märtsis 976 Vene suurtükki

Ukraina hävitas märtsikuu jooksul 976 Vene suurtükki, mis on suurim arv ühe kuu jooksul alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest, teatas teisipäeval Ukraina kaitseministeerium.

"See on kõige suurem näitaja ühe kuu jooksul alates täiemahulise sissetungi algusest – Ukraina sõdurite töö muljetavaldav tulemus. Ukraina võidab!" seisis ministeeriumi Telegrami postituses.

Ukraina kaitseministeeriumi ukrainakeelne graafik, millel on kujutatud hävitatud Vene suurtükkide numbrid kuude kaupa. Märtsis ehk viimasel graafikul kujutatud kuul olid Vene suurtükkide kaotused alates täiemahulisest sissetungist suurimad. Autor/allikas: UKRAINA KAITSEMINISTEERIUM

Droonid tabasid rafineerimistehast Venemaa Tatarstani piirkonnas

Venemaa võimud teatasid, et Tatarstanis toimus teisipäeva varahommikul droonirünnak ning droonid tabasid mitut tehasehoonet. Kohalikud võimud väitsid, et rünnakud ei teinud tehastele tõsist kahju, küll aga oli kannatanuid, vahendas Interfax.

Hiljem selgus, et rünnak tabas Taneco rafineerimistehast ja hulkurdroonide Shahed 136 tootmistehast.

The Russian Baza and Mash Telegram channels say that 3 UAVs targeted factories in Yelabuga in Russia's Tatarstan. The industrial area is reportedly where Shahed drones are produced. https://t.co/Fa1F5WYrYNhttps://t.co/MkHy8X0cEvhttps://t.co/RjVwxwKYgvhttps://t.co/pfZ7t2r8eX… pic.twitter.com/TKA8e6hQ7i — Rob Lee (@RALee85) April 2, 2024

Taneco rafineermistehases puhkes ka tulekahju. Väidetavalt kustutati see kiiresti, meedia teatel sai kolm inimest vigastada. Tehas on kavandatud töötlema aastas 17 miljonit tonni toornaftat.

Tegemist on Venemaa ühe suurima naftarajatisega. Droon tabas selle peamist naftatöötlemisüksust (CDU-7), mis annab ligi poole tehase aastasest tootmisvõimsusest, vahendas Reuters.

Tatarstani piirkond jääb Ukraina piirist umbes 1200 kilomeetri kaugusele.

Allikas: Tatarstani rünnakud on SBU ja sõjaväeluure ühistöö

Venemaal Tatarstani vabariigis asuva naftatöötlemistehase vastu esmaspäeva õhtul korraldatud droonirünnak oli Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ja kaitseministeeriumi luure peavalitsuse (HUR) ühisoperatsioon, ütles asja tundev allikas teisipäeval Interfaxile.

"Öine bavovna (plahvatus) Tatarstani rafineerimistehases oli kaitseministeeriumi luure peavalitsuse ja SBU ühisoperatsioon. Ukraina kaugdroon tabas Nižnekamski rafineerimistehase nafta esmase töötlemise üksust, misjärel puhkes seal tulekahju," ütles agentuuriga vestelnu.

Allika sõnul oli selle käitise võimsus kaheksa miljonit tonni naftat, mis moodustab 2,6 protsenti Venemaa kogu aastasest rafineerimisvõimsusest. Samuti kuulub see rafineerimistehas tema sõnul Venemaa viie suurema hulka.

"Jätkame süstemaatiliselt tööd selle nimel, et Venemaal oleks vähem võimalusi oma Ukraina-vastase agressioonisõja rahastamiseks. Jätkame tanklariigi hapnikust ilma jätmist, et vähendada naftadollarite voolu Venemaa sõjaeelarvesse," lisas allikas.

Droonid tabasid rafineerimistehast Venemaa Tatarstani piirkonnas Autor/allikas: Kuvatõmmis

Zelenski: iga agressor teadku, mis teda rahu rikkumise eest ootab

Iga võimalik agressor peaks teadma, mis teda ootab, kui ta rahu rikub, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski teisipäeval videopöördumises Haagis peetaval konverentsil "Õigluse taastamine Ukraina jaoks" osalejatele.

Ta rõhutas, et seoses Venemaa tegevusega on just õiglus joon, kust saab alata liikumine usaldusväärse rahu poole.

"Relvad pakuvad füüsilist kaitset, kuid just õiglus toob ellu tagasi turvatunde, mida kaitses relvajõud. Ja kõikide üleilmsete suhete etteaimatavuse tunde. Iga võimalik agressor peaks teadma, mis teda ees ootab, kui ta hävitab rahu. Just õiglus suudab seda pakkuda," ütles Zelenski.

Riigipea rääkis konverentsil osalejatele, kuidas ta eelmisel päeval, Kiievi oblasti vabastamise teisel aastapäeval Butšas käis.

"Mäletate, mis selgus, kui hakkasime leidma piinatud ukrainlaste massihaudu. Sellest on kaks aastat möödas ja siiani ei ole õnnestunud kõikide Vene sõdurite tapetute nimesid kindlaks teha – Butšas on siiani tähistamata haudu. Nagu ka paljudes teistes kogukondades, mis vabanesid Vene okupatsiooni alt. Ja kuigi mitmesuguseid linnu ja külasid hakatakse tasapisi taastama, on igaühes neist selline eriline tunne, kõigile ühine tunne, et seal on veel palju tööd ees – tööd just õigluse nimel. Et kõik, kes pärast Putinit Venemaal võimule tulevad, teaksid: õiglus on tugevam kui Kremli müürid. Seda saab tagada ainult meie ühine töö," ütles president.

Zelenski tänas kõiki riigijuhte ja riike, rahvusvahelisi organisatsioone, kes toetavad üleilmset tööd Venemaa sõjakuritegude uurimiseks ja süüdlaste vastutusele võtmiseks.

"Ma palun teil kõigil mitte kalduda kõrvale meie ühisest joonest – õigluse joonest. Ma palun teid mitte aeglustada. Peame tegema kogu võimaliku õigluse jõu nimel, et õiglus annaks meie elule tõelise jõu. Ühine julgeolek on kaitstus agressiooni ja terrori eest," sõnas ta.

Ukraina luure: Venemaa kavandab kevadeks paari-kolme suurrünnakut

Venemaa plaanib korraldada sel kevadel Ukrainas veel paar-kolm suurrünnakut, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse (HUR) esindaja Vadõm Skibitskõi, vahendab portaal Unian teisipäeval RBK-Ukrainat.

Tema sõnul vajavad venelased teatud vaheaega, kuna nende raketivaru on ammendumas, kuid üritab neid hoida 900 ühiku tasemel.

"Praegu on Venemaal meie hinnangul umbes 950 operatiiv-strateegilise ja strateegilise tasandi täppisraketti, mille lennuulatus on üle 350 kilomeetri. Reeglina püüavad nad hoida oma varu vähemalt 900 raketi tasemel. Venelased lähenevad juba sellele piirile," ütles ta.

Ta lisas, et HUR-i andmetel plaanib Venemaa aprillis toota umbes 40 H-101 raketti.

"Ennustame, et venelased suudavad korraldada veel mitu massrünnakut (paar-kolm just nimelt massiivset) ja siis on nad jälle sunnitud tegema väikese pausi rakettide ja Shahedide kogumiseks. Samas võivad üksikud kohalikud rünnakud jätkuda," lisas Skibitskõi.

Bideni administratsioon loodab lahendust Ukraina abi osas

Ühendriikide presidendi Joe Bideni administratsioon eeldab, et esindajatekoja spiiker Mike Johnson paneb oma lubaduste kohaselt hääletusele seaduseelnõu, mille senat on juba heaks kiitnud, teatas esmaspäeval Valge Maja.

Aasta alguses toetas USA senat eelnõu, mis näeb ette abi Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile 95 miljardi dollari ulatuses. Poolt oli 70 ja vastu 29 senaatorit.

"Ma ei hakka spekuleerima. Oleme olnud väga selged. Usume, et kui spiiker paneb hääletusele riikliku julgeoleku eelnõu, mis hõlmab Ukrainat, Iisraeli, Indo-Vaikse ookeani piirkonda ja humanitaarabi, siis saab see enamuse toetuse parlamendis. See on kõik, mida ta peab tegema," ütles Valge Maja eestkõneleja Karine Jean-Pierre vastates ajakirjanike küsimustele.

Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles äsja, et soovib pärast puhkuselt naasmist esitada aga seaduseelnõu, mis sisaldab "olulisi uuendusi". Esialgu pole selge, mida Johnson uuenduste all silmas peab ja kas need on parlamendile vastuvõetavad.

Forbes kirjutab, et Ukrainat võib peagi oodata 34 miljardit dollarit USA relvaabi.

Jutt käib 60 miljardi dollari eraldamisest Ukraina abistamiseks, millest 34 miljardit on mõeldud relvastusele. Ülejäänu plaanitakse kulutada Ukraina sõjaväelaste koolitamiseks, humanitaar- ja muuks mittesõjaliseks abiks.

"Selleks, et saada aimu, kui palju relvi saab osta 34 miljardi dollari eest, mõelge sellele, et Venemaa Ukraina-vastase sõja esimese 23 kuu jooksul andis USA Ukrainale relvi 45 miljardi dollari eest. See abi peaks hoidma Ukraina pinnal aasta või rohkemgi," selgitab Forbes.

Ajakirjanike hinnangul saaks suurema osa sellest rahast kasutada radarite, elektroonilise sõja pidamise vahendite, droonide, paatide, soomukite ja inseneritehnika soetamiseks. Erilist rõhku pannakse suurtüki- ja õhutõrjesüsteemide moonale, mida Ukraina praegu kõige rohkem vajab.

Mis puudutab suurtükimürske, siis Forbesi andmetel võib Ukraina ainuüksi USA-lt saada vähemalt miljon 155-millimeetrist mürsku. Texase ja Pennsylvania suured laskemoonatehased suudavad praegu toota kuni 60 000 mürsku kuus ning raha eraldamisel võib tootmine tõusta saja tuhandeni.

"Ei ole mingit põhjust, miks suurem osa neist 60 000 kuni 100 000 mürsust kuus ei peaks jõudma Ukrainasse. See laskemoona voog lisab sadadele tuhandetele mürskudele, mida Euroopa Liit lähinädalatel ja kuudel Ukrainasse toimetab, miljonile mürsule, mille annetab Tšehhi juhitav konsortsium," märkis Forbes.

Tänu sellele suudab Ukraina toodetud laskemoona hulgalt võistelda Venemaaga. Ja arvestades täpsuse eelist, on meil esimest korda aasta jooksul suurtükiväes ülekaal.

Ukraina sõjaväelased ja droon Poseidon H10 Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal veidi edasi. Vene väed liikusid veidi edasi Vodiane asula lähistel, seda kinnitavad ka 31. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Lahingud käivad veel Avdijivkast loodes Berdõtši ja Semenivka lähedal. Samuti käivad lahingud Avdijivkast lääne pool Umanske lähedal ja Avdijivkast edelas Nevelske ja Pervomaiske lähedal.

30. märtsist kuni 1. aprillini avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Vene väed üritasid läbi murda Tonenke asula ümbruses. Väljaanne Forbes kirjeldas Vene vägede ebaõnnestunud rünnakut kui "tankide veresauna".

Bahmuti rindelõigus suuri muutusi polnud. Lahingud käivad Ivanivske, Kliššivka ja Andrijivka lähedal. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed on viimaste päevade jooksul kaotanud Ivanivkse lähedal toimunud lahingutes viis kuni kuus soomusmasinat, vahendas ISW.

Linnapea: Harkivi ülesehitus läheb maksma vähemalt 10 miljardit dollarit

Venemaa jätkab Harkivi pommitamist ning linnapea Igor Terehhov ütles, et Harkivi ülesehitus läheb maksma vähemalt 10 miljardit dollarit, vahendas The Kyiv Independent.

"Venemaa valetab, kui räägib, et ründab ainult sõjalisi sihtmärke. Iga rünnakuga on meil üha rohkem tõendeid selle kohta, et tegemist on tõelise genotsiidiga," rääkis Terehhov.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 780 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 443 660 (võrdlus eelmise päevaga +780);

- tankid 6998 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 13 350 (+29);

- suurtükisüsteemid 11 112 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1023 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 744 (+0);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8779 (+22);

- tiibraketid 2058 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 783 (+31);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1832 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.