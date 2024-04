Trump tasus kohtule nõutud kautsjonisumma

Eelmisel nädalal kärpis New Yorgi apellatsioonikohus 454 miljoni dollari suurust tagatist 175 miljonile dollarile ja andis Trumpile kümme päeva aega selle tasumiseks.

Juhtum on seotud tsiviilhagiga, milles leiti, et Trump ja tema ettevõte paisutasid läbirääkimistel pankade ja kindlustusfirmadega oma vara väärtust, et saada paremaid laenu- ja kindlustustingimusi.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James rõhutas, et apellatsioonikohtu otsus vähendada kautsjoni, ei tähenda, et Trumpi suhtes oleks õigeksmõistev otsus langetatud.

Enne apellatsioonikohtu otsust oli Trumpil kuni esmaspäeva lõpuni aega senise kautsjoni maksmiseks. Vastasel korral oleks James saanud alustada ekspresidendile kuuluva vara sundvõõrandamist.