Kell 21.40 "Esimeses stuudios" majandusminister Tiit Riisalo

Eesti majandus on kaks aastat kahanenud. Hinnatase on jätkuvalt kõrge, tööstustoodang ja tarbimine madal ning eksport kiratseb. Kuidas majandus kümne aastaga kahekordistada? Mis peab muutuma riigi tööstuspoliitikas, et investeeringud ei koliks Lätti või Soome? Küsimusi küsib saatejuht Johannes Tralla.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.