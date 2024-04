Taliban kaob varsti Venemaa ametlikust terrorirühmituste nimekirjast

Vene võimud teatasid teisipäeval, et nad kavatsevad eemaldada Talibani keelatud terroristlike ühenduste nimekirjast. Kremli sõnul on Venemaal palju arutada Afganistanis võimul oleva Talibaniga.

"See on meie kõrval asuv riik, ning ühel või teisel moel suhtleme nendega," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

"Me peame leidma lahenduse akuutsetele küsimustele, see nõuab ka dialoogi, seega me suhtleme nendega samamoodi nagu kõikide teistega – nad on faktiliselt Afganistani võimud," ütles Peskov.

Peskov ei seletanud, mida ta pidas silmas akuutsete küsimuste all. Venemaad räsis märtsi lõpus viimase 20 aasta suurim terrorirünnak, milles hukkus vähemalt 144 inimest.

Islamiriik võttis vastutuse Moskva lähistel toimunud terrorirünnaku eest, ka USA ametnikud on öelnud, et nende luureandmetel pani terrorirünnaku toime Islamiriigi Afganistani haru Islamiriik-Khorasan. Kuigi Vene võimud tunnistasid, et tegemist oli islamistide rünnakuga, püüab Kreml süüdistada rünnakus Ukrainat, esitamata selle kohta tõendeid. Kiiev, Washington ja Euroopa pealinnad eitavad neid Moskva süüdistusi.

Taliban naasis Afganistanis võimule 2021. aasta augustis, kui USA juhitud rahvusvaheline koalitsioon otsustas riigist lahkuda.

Kuigi Talibani ametnikud on viimase kahe ja poole aasta jooksul korduvalt külastanud Moskvat, on Taliban seni püsinud Vene ametlikus terrorirühmituste nimekirjas.