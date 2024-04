Politico: Ungari gaasilepe Türgiga võib avada tagaukse Vene gaasi impordile

Ungari otsib uusi gaasitarnijaid, sest pikaajaline leping Vene gaasi importimiseks Ukraina gaasijuhtmete kaudu lõpeb järgmise aasta jaanuaris. Ukraina ei kavatse lepingut Vene energiahiiu Gazpromiga transiidi edasiseks lubamiseks pikendada. Aastas jõuab Ungarisse Venemaalt nende gaasijuhtmete kaudu 4,5 miljardit kuupmeetrit gaasi.

Esmaspäeval astus Ungari esimese sammu oma gaasitarnete mitmekesistamiseks, kui riiki jõudis esimene Türgi gaasitarne. Eelmise aasta augustis Ungari ja Türgi ettevõtete vahel sõlmitud lepingu alusel saab Ungari juba lähinädalatel 275 miljonit kuupmeetrit gaasi, mis kataks täielikult Ungari majapidamiste igakuised gaasikulud.

Kuigi Türgi müüs eelmisel aastal Bulgaariale 1,85 miljardit kuupmeetrit gaasi, on Ankara jaoks tegemist esimese korraga, kui riik ekspordib gaasi mujale kui oma lähinaabritele.

Samas on analüütikud mures, et Türgi müüdav gaas võib tegelikult pärineda Venemaalt ajal, kui Euroopa Liidu riigid püüavad vähendada oma energiasõltuvust Kremlist. Türgi sõltub ise gaasi impordist ning see on seni keeldunud kehtestamast sanktsioone Venemaale.

"Türgi ei saaks hoida gaasihindu nii madalal, kui see tuleks kuskilt mujalt kui Venemaalt," ütles Politicole Briti mõttekoja RUSI esindaja Aura Sabadus.

Ukraina gaasijuhtmete asendamine Türgi tarnetega võimaldab Ungaril mitte ainult säilitada ligipääsu odavale gaasile, vaid ka teeb põhimõtteliselt võimatuks gaasi tegeliku päritolumaa väljaselgitamist.

Ühtlasi pole Vene gaasi tarned tegelikult EL-is veel keelatud, sest Kreml ise otsustas piirata gaasitarned riikidesse, mis toetavad Ukrainat.

"Kauplejatel pole mingit probleemi Vene gaasi ostmisega," ütles Sabadus, lisades, et seetõttu puudub ka Brüsselil põhjus sekkumiseks.

Üks anonüümseks jääda soovinud EL-i ametnik ütles Politicole, et Euroopa Komisjon jälgib põhjalikult Türgi plaane gaasi ekspordi edendamiseks. Samas ütles ka see ametnik, et Vene gaasi import kolmandate riikide kaudu on hetkel sanktsioonidega kooskõlas.

Nii Ungari kui Türgi on viimase kahe aasta jooksul hoopis tugevdanud sidemeid Venemaaga energeetika valdkonnas.

Vene riigile kuuluv ettevõte Rosatom aitab ehitada Ungari Paksi tuumajaamas uusi reaktoreid. Eelmisel nädalal Venemaal energeetikakonverentsi külastanud Ungari välisminister Peter Szijjarto koguni kiitis Türgi otsust ehitada oma esimest Akkuyu tuumajaama, toetudes Rosatomi tehnoloogiale ja rahastusele. Türgi tuumajaam hakkab kuuluma Rosatomi tütarettevõttele.