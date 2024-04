Oluline 3. aprillil kell 18.01:

- Ukraina luure Guardianile: ründame Kertši silda selle aasta esimesel poolel;

- Zelenski: Ukrainal ei ole vaja mobiliseerida poolt miljonit meest;

- Kuleba: kõik maailma Patriotid tuleb kiiresti Ukrainasse saata;

- Tšehhi välisminister: Tšehhi moonaalgatuseks on vaja rohkem raha;

- Venemaal Kurskis puhkes droonirünnaku tõttu suur tulekahju;

- Ukraina erioperatsioonide jõud hävitasid Vene varustust;

- Blinken: USA ei toeta Ukraina lööke Venemaa territooriumile;

- ISW: Ukraina droonilöögid Tatarstani taristule on pöördepunkt;

- Cameron kutsub NATO liikmeid ostma ühiselt Ukrainale laskemoona;

- ISW: Vene väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Ukraina luure Guardianile: ründame Kertši silda selle aasta esimesel poolel

Briti väljaandega The Guardian suhelnud Ukraina luure peavalitsuse (HUR) ametnikud ütlesid, et Ukraina kavatseb rünnata lähiajal uuesti Venemaad okupeeritud Krimmiga ühendavat Kertši silda.

"Teeme seda 2024. aasta esimesel poolel," ütles üks ametnik, lisades, et HUR-il on olemas "peaaegu kõik vahendid selle eesmärgi saavutamiseks". Tegemist on osaga Ukraina plaanist viia miinimumi Vene laevastiku kohalolu Mustal merel.

Ukraina on viimastel kuudel suutnud hävitada Mustal merel seitse Vene dessantlaeva ja muud suurt laeva. HUR-i ametnikud vihjasid, et tegemist on ettevalmistusega rünnakuks sillale.

Ukraina on alates täiemahulise sissetungi algusest rünnanud Kertši silda kaks korda. Sild koosneb kahest paralleelsest raudtee- ja maanteeosast, raudteeühendust kasutatakse Vene tankide, muu soomustehnika ja sõjavarustuse toomiseks Krimmi ja sealt edasi okupeeritud Lõuna-Ukraina aladele.

Kui HUR suudab häirida püsivalt liiklust sillal, oleks Moskva sunnitud kasutama sõjavarustuse Ukrainasse toomiseks okupeeritud Zaporižžja ja Hersoni oblasti territooriumil kulgevat raudteed. Ukraina ametnike sõnul häiriks selle teekonna kasutamise sundimine oluliselt Venemaa võimet rindel rünnakuid korraldada.

Ühtlasi viitasid ametnikud, et kui Saksamaa oleks juba tarninud Ukrainale kaugmaarakette Taurus, suudaks Ukraina sild kiiremini hävitada. Saksamaa kantsler Olaf Scholz on seni olnud nende rakettide tarnimise vastu, väites, et see tähendaks Saksamaa otsest osalust sõjas Venemaaga.

HUR-i asejuht kindral Vadõm Skibitskõi ütleb, et Euroopa poliitikute kartus eskalatsiooni ees on ekslik.

"Mida tähendab meile eskalatsioon? Me oleme sõdinud juba kaks aastat. See on igapäevane tegevus. Venemaa pommitab meie territooriumi. See ründab elektrijaamu ning tsiviiltaristut," ütleb Skibitskõi.

Skibitskõi sõnul on võit lahinguväljal praegu võimatu Vene sõjalise ülekaalu ja Ukraina kogetava laskemoona ja hävituslennukite nappuse tõttu. Seetõttu pole kindrali sõnul Ukrainal muud valikut kui viia sõda Venemaa tagalasse, sihtides sõjalist taristut, juhtimispunkte ja sõjatööstust.

Viimastel kuudel on Ukraina edukalt rünnanud Vene naftarafineerimistehaseid, vähendades Reutersi arvutuste järgi Vene rafineerimisvõimet 14 protsendi võrra. Vene valitsuse tulud sõltuvad oluliselt naftasaaduste ekspordist.

Skibitskõi sõnul kavatseb Ukraina rünnata veelgi rohkem sihtmärke Venemaal ning selle luureagendid mängivad selles olulist rolli. Mõned on "Ukraina juurtega venelased", teised on mitteideoloogilised venelased, keda värvatakse raha eest, ütles kindral. Ukrainaga koostööd tegema valmis olevaid inimesi on palju, lisas ta.

Samas on ka Venemaa enda luureagentuurid hakanud uue olukorraga kahanema, ütles Skibitskõi.

Zelenski: Ukrainal ei ole vaja mobiliseerida poolt miljonit meest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Soome presidendi Alexander Stubbiga kolmapäeval Kiievis meediale tehtud ühisavalduses, et Kiievil ei ole plaanis mobiliseerida poolt miljonit inimest, vahendas portaal Unian.

Küsimusele, kui palju inimesi plaanivad sel aastal mobiliseerida pärast relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi auditit, vastas president: "Me ei vaja poolt miljonit. Olen ülemjuhatajale auditi eest tänulik. Tähtis on, et ta leidis need jõud Ukraina relvajõududest. Aga vastav arv, mida rindel ei olnud, see läheb rindele."

Mobiliseeritavate hulga kohta ütles Zelenski, et "ta ei ole veel valmis seda ütlema."

Samas rõhutas riigipea, et Venemaa valmistub 1. juuniks mobiliseerima 300 000 sõjaväelast.

Sõrskõi ütles hiljuti, et enam ei ole vaja mobiliseerida poolt miljonit inimest.

"Pärast meie sisemiste ressursside ülevaatamist ja kaitseväe lahingujõu selgitamist vähenes see näitaja oluliselt. Loodame, et meil on piisavalt kodumaa kaitsmiseks võimelisi inimesi. Räägime mitte ainult mobiliseeritutest, vaid ka vabatahtlikest," märkis Sõrskõi.

Tema sõnul vaadatakse praegu auditi põhjal üle teatud väeosade isikkoosseis, kes sõjategevuses ei osale.

Kuleba: kõik maailma Patriotid tuleb kiiresti Ukrainasse saata

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus pärast eraldi kohtumisi oma kolleegidega Poolast, Hispaaniast ja Taanist NATO liikmesriikide välisministreid üles andma Ukrainale üle kõik maailmas saadaolevad õhutõrjesüsteemid Patriot, kirjutab portaal Unian kolmapäeval.

Kuleba märkis, et kohtumisel Radosław Sikorskiga arutati eelkõige Poola suutlikkust kaitsta Ukraina õhuruumi Venemaa rakettide eest, aga ka Poola õhuruumi rikkumist Venemaa rakettidega.

"Ukraina on praegu ainus riik maailmas, mis kaitseb end peaaegu iga päev ballistiliste rakettide rünnakute eest. See tähendab, et kõik maailmas olevad Patrioti patareid, mida Ukrainale saab tarnida, tuleb võimalikult kiiresti Ukrainasse toimetada. Nende jaoks ei ole enam tähtsamat kohta," rõhutas Kuleba.

Välisminister teavitas oma Hispaania ametivenda Jose Manuel Albares Buenot vajadusest varustada Ukrainat täiendavate Patrioti ja teiste õhutõrjesüsteemidega, mis suudavad vahelt võtta ballistilisi rakette.

"Arutasime ühiste jõupingutuste tähtsust Ukraina kaitsevõime tugevdamisel, et saavutada rahu Euroopas," sõnas Kuleba.

Samal ajal arutas ta oma Taani kolleegi Lars Løkke Rasmusseniga Ukraina esmatähtsaid sõjalisi vajadusi, eelkõige õhutõrjesüsteemide ja raketirelvade hankimise kontekstis.

"Ka on väga meeldiv, et Taani töötab meie kaitse tugevdamiseks uue sõjalise abi paketi kallal," ütles Kuleba.

USA õhutõrjesüsteem Patriot on tõestanud, et suudab alla tulistada kõiki Venemaa ballistilisi rakette, sealhulgas Kinžale.

Tšehhi välisminister: Tšehhi moonaalgatuseks on vaja rohkem raha

Tšehhi välisminister Jan Lipavsky ütles kolmapäeval, et tema riigi algatatud plaani elluviimine Ukrainale laksemoona ostmiseks nõuab rohkem raha.

Tšehhi peaminister Petr Fiala ütles märtsis, et laskemoona soetamise plaani raames on kogutud piisavalt raha, et osta 300 000 mürsku Ukrainale. Kokku soovib Tšehhi tarnida Ukrainale vähemalt 800 000 mürsku.

ISW: Ukraina droonilöögid Tatarstani taristule on pöördepunkt

Ukraina löögid Venemaa relvatehaste ja nafta rafineerimise taristu vastu Tatarstanis, mis asub piirist rohkem kui 1200 km kaugusel, on vajalik osa Ukraina kampaaniast, mille eesmärk on kasutada asümmeetrilisi vahendeid Vene väge varustava ja toetava tööstuse halvamiseks, edastas USA sõjauuringute instituut (ISW).

"2. aprilli löögid on Ukraina esimesed rünnakud Tatarstani vastu ja sihtmärkide kaugus Ukraina piirist tähistab olulist muutust Ukraina suutlikkuses anda lööke kaugele Venemaa tagalasse," seisis ISW ettekandes.

"Reuters teatas, et Ukraina droonirünnak Venemaa suuruselt kolmandale naftatöötlemistehasele TANECO mõjutas ettevõtte rafineerimistehase peamist tootmisüksust, mis annab umbes poole tehase naftatoodangust. Reuters märkis, et tema enda andmed näitavad, et Ukraina korduvad löögid droonirünnakud Venemaa naftatehaste vastu nagu TANECO, tõid kaasa umbes 14 protsendi Venemaa naftatöötlemisvõimsuse sulgemise," seisab ettekandes.

Ukraina erioperatsioonide jõud hävitasid Vene varustust

Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksus teatas, et hävitas operatsiooni käigus FPV droonide ja Brimstone rakettide abil Vene tankitraktoreid, soomuki, laskemoonalao ja vaenlase elavjõudu.

"Lahinguülesannete täitmisel ühel operatiivsuunal avastasid ja hävitasid eriväe 8. polgu FPV droonioperaatorid kaks tankitraktorit, soomuki, kaks Vene sissetungijat. Brimstone rakettide abil hävitati soomuk koos meeskonnaga ja laskemoonaladu," seisis kolmapäeval Ukraina relvajõudude eriväe Telegrami teates.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ROMAN PILIPEY

Venemaal Kurskis puhkes droonirünnaku tõttu suur tulekahju

Venemaal Kurski linnas puhkes teisipäeva hilisõhtul suur tulekahju, Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit väitis, et Vene väed tulistasid alla neli drooni.

Kurski linnapea väitis, et droonirünnak kahjustas mitut eluhoonet. Kursk asub Venemaa lõunaosas, umbes 90 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Russia: Massive fire in Kursk after Ukrainian drone strikes. Probably a military base with munitions or oil/gas infrastructure. pic.twitter.com/9Qnvu1NUj2 — Igor Sushko (@igorsushko) April 2, 2024

Blinken: USA ei toeta Ukraina lööke Venemaa territooriumile

USA ei toeta Ukraina lööke Venemaa territooriumile ja ei aita neid korraldada, rõhutas teisipäeval Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

Välisministri sõnul on USA samas aidanud sõja puhkemise esimesest päevast alates Ukrainal ennast kaitsta.

"Me ei ole toetanud ega aidanud kaasa Ukraina löökidele väljapool Ukraina territooriumi," ütles Blinken Pariisis ühisel pressikonverentsil oma Prantsuse kolleegi Stephane Sejournega.

Cameron kutsub NATO liikmeid ostma ühiselt Ukrainale laskemoona

Briti välisminister David Cameron kutsub kolmapäeval NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis alliansi liikmeid ühendama jõud relvastuse ja laskemoona tootmiseks ja ostmiseks Ukrainale.

"Cameron rõhutab vajadust jätkata Ukraina toetamist, mis on NATO-le lähemal kui kunagi varem. Ta kutsub liitlasi NATO-s ühinema Suurbritannia algatusega osta Ukraina relvajõudude jaoks NATO standardiga rakette ja laskemoona," ütles Cameroni kantselei avalduses.

Briti välisministri sõnul on "kõik liitlased üksmeelel selles, et Ukraina astub NATO-sse, ning Suurbritannia jätkab tööd selle tagamiseks, et ta jätkaks sammude astumist teel liikmesuse poole".

Kantselei teatel teavitab Cameron kohtumisel oma kolleege, et Suurbritannia süvendab oma partnerlussuhteid India ja Vaikse ookeani regiooni riikide, seal hulgas Austraalia, Jaapani, Uus-Meremaa ja Lõuna-Koreaga, samuti Euroopa Liiduga.

ISW: Vene väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed väitsid taas, et Vene väed liikusid edasi Bohdanivka ümbruses. Nende väidete toetuseks pole veel aga olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Ivanivske, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene vägedel õnnestus veidi edasi liikuda ka Avdijivka suunal. 31. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Berdõtši asula lähistel. 1. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et Vene väed liikusid edasi ka Semenivka lõunaosas (Avdijivkast loodes). Vene sõjablogijad väidavad veel, et Vene väed liikusid edasi Umanske ja Pervomaiske lähedal.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 710 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 444 370 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 7009 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 13 368 (+18);

- suurtükisüsteemid 11 142 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1025 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 745 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8796 (+17);

- tiibraketid 2059 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 813 (+31);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1838 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.