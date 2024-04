Oluline 3. aprillil kell 5.35:

- Venemaal Kurskis puhkes droonirünnaku tõttu suur tulekahju;

- Blinken: USA ei toeta Ukraina lööke Venemaa territooriumile;

- Cameron kutsub NATO liikmeid ostma ühiselt Ukrainale laskemoona;

- ISW: Vene väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Venemaal Kurskis puhkes droonirünnaku tõttu suur tulekahju

Venemaal Kurski linnas puhkes teisipäeva hilisõhtul suur tulekahju, Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit väitis, et Vene väed tulistasid alla neli drooni.

Kurski linnapea väitis, et droonirünnak kahjustas mitut eluhoonet. Kursk asub Venemaa lõunaosas, umbes 90 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Russia: Massive fire in Kursk after Ukrainian drone strikes. Probably a military base with munitions or oil/gas infrastructure. pic.twitter.com/9Qnvu1NUj2 — Igor Sushko (@igorsushko) April 2, 2024

Blinken: USA ei toeta Ukraina lööke Venemaa territooriumile

USA ei toeta Ukraina lööke Venemaa territooriumile ja ei aita neid korraldada, rõhutas teisipäeval Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

Välisministri sõnul on USA samas aidanud sõja puhkemise esimesest päevast alates Ukrainal ennast kaitsta.

"Me ei ole toetanud ega aidanud kaasa Ukraina löökidele väljapool Ukraina territooriumi," ütles Blinken Pariisis ühisel pressikonverentsil oma Prantsuse kolleegi Stephane Sejournega.

Cameron kutsub NATO liikmeid ostma ühiselt Ukrainale laskemoona

Briti välisminister David Cameron kutsub kolmapäeval NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis alliansi liikmeid ühendama jõud relvastuse ja laskemoona tootmiseks ja ostmiseks Ukrainale.

"Cameron rõhutab vajadust jätkata Ukraina toetamist, mis on NATO-le lähemal kui kunagi varem. Ta kutsub liitlasi NATO-s ühinema Suurbritannia algatusega osta Ukraina relvajõudude jaoks NATO standardiga rakette ja laskemoona," ütles Cameroni kantselei avalduses.

Briti välisministri sõnul on "kõik liitlased üksmeelel selles, et Ukraina astub NATO-sse, ning Suurbritannia jätkab tööd selle tagamiseks, et ta jätkaks sammude astumist teel liikmesuse poole".

Kantselei teatel teavitab Cameron kohtumisel oma kolleege, et Suurbritannia süvendab oma partnerlussuhteid India ja Vaikse ookeani regiooni riikide, seal hulgas Austraalia, Jaapani, Uus-Meremaa ja Lõuna-Koreaga, samuti Euroopa Liiduga.

ISW: Vene väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed väitsid taas, et Vene väed liikusid edasi Bohdanivka ümbruses. Nende väidete toetuseks pole veel aga olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Ivanivske, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene vägedel õnnestus veidi edasi liikuda ka Avdijivka suunal. 31. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Berdõtši asula lähistel. 1. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et Vene väed liikusid edasi ka Semenivka lõunaosas (Avdijivkast loodes). Vene sõjablogijad väidavad veel, et Vene väed liikusid edasi Umanske ja Pervomaiske lähedal.