WSJ: seitsmest kaalukeeleosariigist kuus kaldub Trumpi suunas

Ajaleht The Wall Street Journal võttis vaatluse alla seitse kaalukeeleosariiki ning leidis, et vabariiklaste presidendikandidaadil Donald Trumpil on edumaa demokraadist presidendi Joe Bideni ees kuues kaalukeeleks olevas osariigis. Ühes osariigis on kahe kandidaadi toetus pea võrdne.

Trump juhib Pennsylvanias, Michiganis, Arizonas, Georgias, Nevadas ja Põhja-Carolinas. Trump juhib uuringus, mis hõlmab ka sõltumatuid kandidaate. Trump juhtis ka siis, kui valijatel paluti valida ainult tema ja Bideni vahel, vahendas The Wall Street Journal.

Erandiks on Wisconsin, seal on Bideni edumaa kolm protsenti. Kui valijatel paluti valida ainult Trumpi ja Bideni vahel, siis oli mõlema kandidaadi toetus võrdne.

2020. aasta presidendivalimistel võitis Trump seitsmest osariigist ainult Põhja-Carolinas. Biden suutis siis võita tööstuslikus põhjaosas. 2016. aastal toetasid Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin aga Trumpi.

Võitmiseks vajab USA presidendikandidaat 270 valijahäält, kõnealused seitse osariiki annavad 93 valijahäält. Mõlemad kandidaadid teevad nüüd aktiivselt kampaaniat ja üritavad võtmeosariikides oma populaarsust suurendada.

Valijad suhtuvad praegu Bidenisse negatiivsemalt. Kui uuriti, millisel kandidaadil on Valge Maja juhtimiseks parem füüsiline vorm, siis 48 protsenti valijatest toetas Trumpi, Bideni toetus oli 28 protsenti.

Leht leidis, et Bidenil on üha keerulisem oma 2020. aasta tulemust korrata, kuna tema toetus mustanahaliste, latiinode ja noorte valijate seas väheneb. Valijad leiavad samuti, et Trump tuleb paremini toime majanduse, inflatsiooni ja sisserändega. Abordi küsimuses eelistavad valijad aga Bidenit.

Umbes veerand valijatest ütles, et pole veel valikut teinud või kavatseb toetada sõltumatut kandidaati. Trumpi vastu on esitatud veel mitu kriminaalsüüdistust. Varasemad küsitlused viitavad, et mõned Trumpi toetajad võivad muuta meelt, kui endine president mõistetakse süüdi.

43-aastane Corrine Armstrong toetas 2020. aastal Bidenit. Seekord ei plaani ta presidendi poolt hääletada, samas välistas ta ka Trumpi poolt hääletamise.

"Olen afroameeriklane ja naine, arvan, et temast õhkub vihkamist," ütles Armstrong. Samas on ta ka Bidenis pettunud.

Tema sõnul oleks Biden pidanud karmistama relvakontrolli eeskirju ning oleks pidanud andma Kamala Harrisele tähtsama rolli oma administratsioonis. Ta leiab veel, et Biden on presidendiameti pidamiseks liiga vana.

32-aastane Milwaukeest pärit Quinn Cory leiab, et Biden peab avaldama Iisraelile suuremat survet, et Gazas sõlmitaks relvarahu. Cory ütles, et kindlasti ei hääleta ta Trumpi poolt.

Samas 67-aastane Mark Erichsen välistas Bideni toetamise, kuna pole rahul praeguse administratsiooni piiripoliitikaga. Ta on varem hääletanud mõlema partei kandidaatide poolt.

"Trump, ta pole just keegi selline, kelle suunas näitaksite ja ütleksite, et just nii tuleks oma elu elada. Kuid tema poliitika on mõistlik," rääkis Erichsen.

Trump ja Biden on juba võitnud enda poole piisava arvu delegaate, et saavutada nominatsioon kandideerimiseks novembrikuus toimuvatel USA presidendivalimistel. Hiljuti võitsid nad Rhode Islandi, Connecticuti ja New Yorgi eelvalimised.