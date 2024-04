Ekspert: Lätis toiduainete hinnakõikumisi oodata ei ole

Põllumajandusvaldkonna ekspert Inguna Gulbe ütles, et toiduainete hinnakõikumisi enam oodata ei ole, mõned tooted on läinud kallimaks, teised tooted on aga läinud odavamaks. Gulbe sõnul peaks praegune hinnatase jääma ka püsima.

Gulbe ütles, et Läti toodete juurdehindlus on nüüd suurem kui importtoodetel, kodumaistele tootjatele kehtivad ka karmimad nõuded.

Tema sõnul on toiduhinnad nüüd stabiliseerunud. Selle mõju tunnevad nii tarbijad kui ka tootjad. Hind peaks jääma seisma praegusele tasemele.

Kuigi elekter on läinud odavamaks, siis samal ajal on hinda ajanud üles globaalsed tarnehäired, tõusnud on ka palgad.

"Võrreldes eelmise aastaga on toimunud märkimisväärsed muutused, osad tooted on läinud kallimaks, nagu kohv, tee, banaanid, apelsinimahl. Odavamaks on läinud aga suhkur ja suur osa piimatoodetest," rääkis Gulbe.