Galeriid: Eestisse saabus Ukraina peaminister Denõss Šmõhal

Šmõhal alustab visiiti kohtumisest riigikogu esimehe Hussariga, seejärel kohtub ta Kadriorus president Alar Karisega.

Karis: Ukrainal on õigus rünnata Vene tagalas asuvaid militaarobjekte

President Karis andis pärast kohtumist pressiteate vahendusel teada, et tema hinnangul ei tohiks Ukrainale panna piiranguid Venemaa tagalas asuvate militaarobjektide ründamisel. Venemaa ei sea endale piiranguid Ukraina ründamisel, märkis Karis.

"Piirangute seadmine, et abistame Ukrainat siiamaani ja ei sammugi edasi, aitaks ainult Venemaad agressioonilöökide kavandamisel," lisas Eesti riigipea. "Sõjas on täiesti legitiimne, kui Ukraina kaitsevägi purustab Venemaa armeele vajaliku taristu, kui see on seotud lähedalt või kaugelt antud raketi- ja droonirünnakutega Ukraina tsiviil- ja energiaobjektide vastu," lausus Karis.

President Karis meenutas ka, et Euroopa Liit koos Atlandi-üleste liitlastega on majanduslikult ja sõjaliselt tugevam ja võimsam kui agressioonisõda alustanud Venemaa ning seega on ainult tahtmise küsimus, kas lääs suudab aidata Ukrainal võita.

"Nüüd on eesmärgile pühendumise ja võimalikult kiiresti vajalike vahendite leidmise küsimus, et me suudame ennast ka tegelikkuses maksma panna," rõhutas president Karis. "Lääneriigid võivad kõik enda laod osta täis laskemoona, relvastust ja varustust, aga kui ukrainlastel kaitselahingutes kõike napib, pole kodusel laoseisul tähtsust."

Peaminister Kaja Kallas ja Ukraina peaminister Denõss Šmõhal arutavad kohtumisel Ukraina igakülgset toetamist, sealhulgas Ukraina ülesehitamisega seonduvat. Kõneldakse ka Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtu, vastutusele võtmise ja sanktsioonide teemal. Samuti arutatakse Ukraina teed Euroopa Liitu ja NATO-sse.

Lisaks sellele esineb Ukraina peaminister kõnega Tallinna Tehnikaülikoolis.