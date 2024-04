Prantsuse politsei otsis läbi Macroni liitlasest ekspeaministri kontori

Politsei otsis läbi Philippe'i kontori Le Havre'i linnavalitsuses. Anonüümseks jääda soovinud kohtuallikas ütles, et läbiotsimine viidi läbi "osana 2023. aasta detsembris avatud eeluurimisest seoses mõjuvõimuga kauplemise, onupojapoliitika, avalike vahendite väärkasutamise ja psühholoogilise ahistamise kahtlustustega".

Philippe'i nimel avaldatud pressiteates seisab, et tema ja ta kontori töötajad teevad koostööd prokuröridega ja on valmis uurimist igakülgselt aitama.

Poliitik ütles Prantsuse telekanalile BFM TV, et ta kavatseb tõestada uurijatele, et tema "austab reegleid".

Uurimisest ja läbiotsimisest esimesena teatanud Prantsuse ajaleht Le Monde kirjutab, et uurijate sihikul on nii Philippe'i abid kui ka tema ise.

Philippe lahkus paremtsentristlikust vabariiklaste erakonnast ning liitus Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni meeskonnaga pärast viimase valimisvõitu 2017. aasta Prantsuse presidendivalimistel.

Poliitikust sai samal aastal Macroni esimene peaminister. Philippe astus peaministri ametist tagasi 2020. aastal. Samal aastal valiti Philippe tagasi tööstusliku sadamalinna Le Havre'i linnapeaks.

Philippe on üks populaarsemaid poliitikuid Prantsusmaal. Spekulatsioonide järgi on Philippe ja Prantsusmaa praegune peaminister Gabriel Attal favoriidid Macroni valitsust toetavate erakondade ühise presidendikandidaadi kohale. Küsitluste järgi on just Philippe seni olnud Macroni liberaalsete jõudude kõige populaarsem kandidaat.

Macron ise kolmandale ametiajale kandideerida ei saa ning arvamusküsitlustes juhib parempopulistlik poliitik Marine Le Pen.