Euroopa Komisjon: automaks diskrimineerib teistest riikidest ostetud autode omanikke

Rahandusministeerium lubas paari nädala jooksul otsustada, kas hakatakse muutma riigikogus juba esimese lugemise läbinud eelnõu või minnakse Euroopa Komisjoniga vaidlema.

Valitsuse plaanide kohaselt peaks järgmisest aastast rakenduma mootorsõidukimaks, mis hakkab koosnema kahest osast. Esiteks maks, mida tuleb kõigil sõidukiomanikel tasuda iga-aastaselt. Lisaks plaaniti kehtestada Eestisse toodud autodele registreerimistasu. Viimast osa peab Euroopa Komisjon diskrimineerivaks.

Komisjon leidis, et kuna uut maksu tuleb maksta ainult autode esmasel registreerimisel Eesti liiklusregistris ja seda ei pea maksma Eestis autot müües, siis diskrimineerib see teistest liikmesriikidest toodud autode omanikke.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermanni (RE) sõnul on Euroopa komisjoni hinnang leebem kui rahanduskomisjon eeldas. "Euroopa Komisjon ei ole kategooriliselt registreerimistasu kehtestamise või mittekehtestamise vastu," sõnas ta.

"Samas on olemas üheksa aasta tagune Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kohtu otsus Rumeenia osas, kus üks inimene kaebas selle peale ja Rumeenia riik pidi valesti kogutud mootorsõiduki maksu tagasi maksma maksjatele," lausus Akkermann.

Rahanduskomisjon ootab rahandusministeeriumilt aprilli lõpuks ettepanekuid automaksu eelnõu muutmiseks. Kuna kiri jõudis Eestisse esmaspäeva õhtul, siis rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul pole võimalik öelda, milliseid muudatusi eelnõus tehakse.

"Ka väljatöötamiskavatsuses olid meil mõlemad variandid sees, et rakendatakse kõigile autodele. Tagasiside oli kriitiline, et ka Eesti-sisestele autodele see rakendatakse. Seaduseelnõust me selle välja võtsime, aga andes ka endale aru, et risk Euroopa turu vaates, et koheldakse autosid võrdselt, jääb," ütles rahandusminister Mart Võrklaev (RE).

Võrklaev ei välistanud võimalust, et minnakse Euroopa Komisjoniga vaidlema, sest kirjas viidatakse aastate tagusele kohtuotsusele, aga vahepeal on Euroopa kliimaeesmärgid märkimisväärselt muutunud.

Registreerimismaksust täiesti loobumist ei pea Võrklaev mõistlikuks, sest siis kaoks keskkonnaeesmärk üldse ära ja automaks muutuks vaid riigikassa täitmise maksuks.