Ilm püsib veel paar päeva talvine

Lähipäevil on ilm talvine, neljapäeval suurema sajuta, kuid reedel taas lume ja lörtsiga.

Neljapäeva öö hakul sajab Kagu-Eestis veel lund. Pärast südaööd Hiiu- ja Harjumaal pilvkate hõreneb. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti 15, öö hakul rannikul kuni 18 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis selgemaid laike, mujal on küll pilvine, aga ka sajuta. Tuul puhub põhjast ja loodest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi.

Päeval on pilvekiht õhuke ja ilm sajuta. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilvkate tiheneb ja õhtul läheneb merelt lume- ja lörtsisadu. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel idatuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Reedeks toob madalrõhulohk lund ja lörtsi, õhtu poole muutub Eesti lääne- ja lõunaservas sadu vesisemaks. Öö on miinustes, päev napilt plussis.

Laupäevaks toob madalrõhkkond soojema õhumassi ja vihma. Pühapäeva öö on sajuta ja 0 kraadi lähedane, päev vihmahoogudega ning 10-kraadise soojaga.

Uue nädala algus lisab praegustel andmetel heldelt sooja.