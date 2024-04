Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõniehubov teatas neljapäeva varahommikul, et Venemaa droonirünnaku tõttu hukkus Harkivi linnas vähemalt neli inimest.

Oluline 4. aprillil kell 6.40:

- Venemaa droonirünnakus Harkivile hukkus neli inimest;

- Venelased pommitasid Sumõt;

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal edasi.

Venemaa droonirünnakus Harkivile hukkus neli inimest

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Harkivi vastu ulatusliku droonirünnaku. Linnas toimus mitu plahvatust.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõniehubov teatas neljapäeva varahommikul, et Venemaa droonirünnaku tõttu hukkus Harkivi linnas vähemalt neli inimest. Droonirünnaku tõttu sai viga 10 inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina võimude teatel olid kolm hukkunut päästeteenistuse töötajad, kes tulid likvideerima varasema droonirünnaku tagajärgi elumajadele. Surma sai veel üks tsiviilisik.

Venelased pommitasid Sumõt

Venemaa pommitas kolmapäeval nelja Sumõ oblastis asuvat asulat, teatas sealne sõjaväeadministratsioon. Venemaa viis viimase 24 tunni sees läbi 46 rünnakut, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 2. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Ivanivske asula ümbruses. Venemaa väitis veel, et Vene väed liikusid edasi Tšassiv Jari suunas, kuid nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. ISW teatel tegutsevad Tšassiv Jari suunal ka Venemaa õhudessantväelased. Lahingud käivad veel Bohdanivka, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene vägedel õnnestus veidi edasi liikuda ka Avdijivka suunal. Venemaa väitis, et Vene väed on viimaste päevade jooksul edasi liikunud 1,5 kilomeetrit. Üks Vene sõjablogija väitis, et Ukraina väed taganevad Berdõtšist ja Semenivkast. Lahingud käivad veel Tonenke, Umanske, Pervomaiske ja Nevelske lähedal.