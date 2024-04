FT: ECB võib rahapoliitikat leevendada varem kui USA föderaalreserv

Oodatust sitkem inflatsioon tekitab föderaalreservi ametnikele peavalu. Investorid eeldavad, et ECB võib alustada varem rahapoliitika leevendamist.

"Aasta esimese kolme kuu jooksul on palju tõendeid selle kohta, et inflatsioonitempo on Euroopas rohkem langenud kui USA-s," ütles finantsfirma Pictet Wealth Management makromajanduslike uuringute juht Frederik Ducrozet.

Ka föderaalreservi juht Jerome Powell andis kolmapäeval märku, et on valmis intressimäärade langetamisega ootama. Tema sõnul tahab föderaalreserv olla kindel, et inflatsioon liigub järjepidevalt kahe protsendi suunas.

"Arvestades majanduse tugevust ja senist inflatsiooni arengut, on meil aega lasta uutel andmetel suunata meie poliitikat," ütles Powell.

Föderaalreserv on varem inflatsiooni ohjeldamiseks tõstnud baasintressimäärasid kümme korda. Hetkel on föderaalreservi intressimäär kõrgeim 23 aasta jooksul. Viimane intressimäärade tõus jäi aga USA-s 2023. aasta augustikuusse. Sellest ajast saadik püsib föderaalreservi laenamise intressimäär 5,25 protsendi ja 5,5 protsendi vahel. Euroopas on hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 4 protsenti.

Mõned EL-i riigid muretsevad nüüd , et kui ECB hoiab intressimäärasid kõrgel liiga kaua, kahjustab see majanduse taastumist ning pärsib tootlikkuse kasvu. Paljud analüütikud eeldavad nüüd, et ECB langetab juba enne suve intressimäärasid. Ka finantsfirma PGIM Fixed Income ökonomist Katharine Neiss ütles ajalehele Financial Times, et viimased inflatsiooniandmed tähendavad, et ECB -l on üha keerulisem lükata intressimäärade langetamist juunist kaugemale. Föderaalreservil aga sellist survet pole, kuna USA majandus kasvab kiiremini.

USA majandus kasvas eelmisel aastal 2,5 protsenti, euroala majandus aga ainult 0,5 protsenti. See suurendab Euroopas ootusi, et ECB leevendab majanduse hoogustamiseks rahapoliitikat. Hispaania keskpanga juht Pablo Hernandez de Cos üttles samuti, et ECB võib juunis rahapoliitikat leevendada.

Analüütikud eeldavad nüüd, et ECB annab intressimäärade tulevasest langetamisest märku juba järgmisel nädalal, kui toimub ECB nõukogu järgmine koosolek, vahendas Financial Times.