Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas oli kaks päeva Ida-Virumaal, et uurida, millised meeleolud valitsevad koolides, mis peavad sügisel üle minema eestikeelsele õppele.

Ta tunnistas, et osa koole loodab siiani, et keelenõude tähtaegu lükatakse taas edasi. Minister kinnitas, et seda ei tehta ja õpetajad, kes nõuetele ei vasta, sügisest klassi ette minna ei saa.

Rene Kundla