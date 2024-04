Jaapan võib Filippinidele sõjaväelasi saata

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Jaapan ja Filipiinid muretsevad üha rohkem Hiina mõjuvõimu kasvu pärast ning Tokyo võib sõlmida Manilaga julgeolekupakti. Diplomaatide teatel arutavad Tokyo ja Manila nüüd ka Jaapani sõdurite saatmist Filipiinidele.

Filipiinide suursaadik USA-s Jose Manuel Romualdez ütles, et Manila ja Tokyo on lähedal vastastiku juurdepääsu lepingu (RAA) allkirjastamisele. Ta ütles, et kaks riiki arutavad vägede paigutamist rotatsiooni alusel, mis sarnaneb sellega, kuidas USA hoiab oma sõjaväelasi Filipiinidel. See võimaldaks siis Jaapanil saata sõjaväelasi Filipiinidele ning ka Filipiinid saaksid saata oma sõjaväelasi Jaapanile.

Tokyo ja Manila arutelud saadavad terava sõnumi Pekingile, kuna Hiina tahab Lõuna-Hiina mere piirkonnas oma mõjuvõimu suurendada. Ka USA tahab piirkonnas Hiina mõju kärpida ning president Joe Biden võõrustab järgmisel nädalal kohtumist, millest võtavad osa Filipiinide president Ferdinand Marcos ja Jaapani peaminister Fumio Kishida.

Jaapani välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et kaks riiki teevad tööd RAA allkirjastamiseks.

"Selle lepingu rakendamine suurendab kahe riigi vägede vahel koostööd, kuid see pole tõsi, et me arutame omakaitsejõudude paigutamist Filipiinidele, ütles pressiesindaja.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et suure tõenäosusega paigutab Jaapan oma sõjaväelased ajutiselt Filipiinidele. Jaapani sõdurid võtaksid siis koos USA sõjaväelastega osa Filipiinide territooriumil toimuvatest õppustest. Samuti hakkavad riigid jagama omavahel rohkem luureandmeid, vahendas Financial Times.

Jaapan suurendab juba oma kaitsekulutusi ning plaanib osta USA-s toodetud tiibrakette Tomahawk. Jaapani armee plaanib parandada ka oma kaitseväe üksuste omavahelist koostööd.