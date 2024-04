Saksa ettevõtted osalevad ehitustöödel okupeeritud Mariupolis

Mariupoli piiramises ja pommitamistes 2022. aastal hävis 90 protsenti linna hoonetest ning hukkus kümneid tuhandeid tsiviilelanikke. Nüüd ehitab Venemaa Mariupoli üles oma plaanide järgi ja toob kohale uusi kolonistidest elanikke Venemaalt. Vene režiimi juht Vladimir Putin ise külastas Mariupolit eelmisel aastal.

Nüüd vahendab ARD programm Monitor, et Mariupoli ehitusplatsidel tehtud piltidelt on näha Saksa ettevõtte Knauf kipsplaate.

Knauf on Saksa perefirma, mis jätkab tegevust Venemaal, kokku on selle Vene tehastes palgal 4000 inimest. Knaufi endine juht Nikolaus Knauf oli ühe kahe aastakümne Venemaa aukonsul Saksamaal ning ta on kohtunud selle aja jooksul ka Putini endaga.

Ettevõte väitis Monitorile tehtud kirjalikus kommentaaris, et see mõistab hukka Vene agressioonisõja Ukrainas ning see järgib kõiki Euroopa Liidu Venemaa-vastaseid sanktsioone. Knauf väidab, et selle Vene tütarettevõtte toodang on mõeldud ainult Vene turule.

Ehitusmaterjalid pole otseselt EL-i sanktsioonide all, kuid ettevõtted peavad tagama, et neil pole seoseid Vene sõjaväega.

"Piisab ka sellest, et sõjavägi ja Venemaa sõjalised pingutused saavad ettevõtte tegevusest kaudset kasu," ütleb sanktsiooniõiguse ekspert Viktor Winkler.

Knaufi ametlik edasimüüja Venemaal reklaamib aga oma veebilehel, et see on ehitanud Knaufi ehitusmaterjalidega elamuprojekti Venemaa kaitseministeeriumi tellimusel. Sellest Mariupoli ehitusplatsist on Monitoril ka pilte.

Winkler lisab, et asjaolu, et Venemaal tegutseb ainult Knaufi tütarettevõte, ei oma sanktsioonide seisukohalt tähtsust.

Saksa parlamendi alamkoja väliskomisjoni esimees ja opositsioonilise Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) poliitik Roderich Kiesewetter mõistab hukka Saksa ettevõtete osalemise Mariupoli ehitustöödel, sest sellega aitavad need ettevõtted kaasa Vene sõjale Ukraina vastu.

"See on Knaufi puhul ilmselge, sest nad tegelikult tsementeerivad Venemaa võimu okupeeritud aladel, sealhulgas Mariupolis," ütles Kiesewetter.

Lisaks Knaufile tarnib ehitusmaterjale Mariupoli ehitustöödeks betoonplokke tootmiseks vajalikke tootmisseadmeid valmistav Saksa ettevõte WKB Systems GmbH, mille suurim aktsionär on Vene oligarh Viktor Budarin.

Monitori käsutuses olevad tolliandmed kinnitavad, et WKB Systems GmbH on mitu aastat järjest tarninud poorbetoonplokke valmistavatele Budarini Vene tehastele tootmisseadmeid. Just nende tehaste toodanguga üritab Venemaa oma võimu Mariupolis kindlustada. Ometi pole Budarini suhtes EL-i sanktsioone kehtestatud.

"Tagasihoidlikult öeldes ei saa EL-i valikut, milliste oligarhile suhtes sanktsioonid kehtestada ja milliste suhtes mitte, veel tervikliku plaani osaks nimetada," ütleb sanktsiooniõiguse ekspert Winkler.

Winkleri sõnul polegi eriti paljude ehitusettevõtete suhtes seni sanktsioone kehtestatud, küll aga oleks see tema meelest Budarini puhul õigustatud, sest oligarh panustab Vene majanduse tugevdamisse.