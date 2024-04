Taani vallandas kaitseväe ülema sõjalaeva probleemide varjamise pärast

Taani valitsus vallandas kolmapäeval riigi kaitseväe ülema Flemming Lentferi. Vallandamise põhjuseks on asjaolu, et Lentfer varjas poliitikute eest, et Punasel merel huthi mässuliste poolt rünnatud Taani fregati õhutõrjesüsteem oli rikkes.

Taani meedia teatel ei öelnud Lentfer kaitseministrile Troels Lund Poulsenile 9. märtsil Punasel merel aset leidnud vahejuhtumist, kui huthi mässulised ründasid Taani fregatti Iver Huitfeldt, mis osales USA juhitud mereteede kaitsmise missioonis.

Kui huthi droonid ründasid laeva, et suutnud selle õhutõrjesüsteem rünnakule vastata, seisab fregati kapteni koostatud lekkinud dokumendis. Samuti selgus, et laeva meeskonna droonide pihta tulistatud mürskudest pool plahvatus enne sihtmärkide tabamist, kirjutab Politico.

"Meil on selge arusaam, et probleemist on aastaid teatud ilma, et selle lahendamiseks oleks vajaliku kiirusega tegutsetud," seisab lekkinud dokumendis.

Õnneks suutis fregati meeskond kõik neli drooni alla tulistada.

Poulsen ütles kommentaaris Taani meediale, et ta polnud laeva probleemidest teadlik kuni dokumentide lekkimiseni meediasse. Valitsus otsustas, et ametist viivitamatult vabastatud Lentferi asemel saab kaitseväe juhi kohusetäitjaks Michael Wiggers Hyldgaard.

"Arvestades meie ees seisvaid väljakutseid, on vaja uut kaitseväe juhti," ütles Poulsen meediale kolmapäeval.

Huthi mässulised on korduvalt rünnanud kaubalaevu Punasel merel droonide ja rakettidega alates eelmise aasta oktoobrist. Kuigi huthid väidavad, et nende rünnakud on vastuseks Iisraeli maapealsele operatsioonile Gazas, pole enamikul rünnatud kaubalaevadel mingit seost Iisraeliga.