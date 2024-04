Itaalia politsei vahistas 23 inimest EL-i taasterahastu väärkasutuse tõttu

Kahtlusalustelt konfiskeeriti 600 miljonit eurot. Kokku kahtlustatakse neid kelmuse teel 800 miljoni euro teenimises.

Guardia di Finanza pressiteates seisab, et see tegutses Euroopa Prokuratuuri Veneetsia esinduse taotlusel.

Operatsioonist võtsid osa ka Sloveenia, Rumeenia ja Austria politseinikud.

Kahtlusalused registreerisid rahastuse saamiseks varifirmasid ning koostasid dokumentatsiooni, mis viitaks vilkale majandusaktiivsusele, tõendamaks saadud vahendite sihipärast kasutamist. Tegelikult ettevõtted ei tegutsenud ja saadud toetused omastati. Paljusid vahistatutest on varemgi kuritegudes süüdistatud.

Itaalia on EL-i fondide vahendite suurim saaja. Riigile on eraldatud 200 miljardit eurot Euroopa taasterahastust (Next Generation EU), mille rahastamiseks nõustusid EL-i liikmed võtta ühiselt laenu, et aidata kaasa ühenduse taastumisele koroonapandeemiast.