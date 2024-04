Suure eelarvepuudujäägi tõttu ootab Itaaliat Euroopa Komisjoni menetlus

Itaaliat ootab kindlasti ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus (EDP), sest riigi eelarvepuudujääk on liiga suur, ütles Itaalia majandusminister Giancarlo Giorgetti.

Parempopulistlikku erakonda Liiga esindav Georgetti ütles, et Euroopa Komisjon teeb Euroopa Liidu Nõukogule ettepaneku vastava menetluse algatamiseks Itaalia ja veel mitme riigi suhtes pärast juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, kirjutab Euractiv.

"Me pole nii lollid, et me oleksime osalenud läbirääkimistel teadmata, mis olukorda oleme sattunud," ütles minister, viidates EL-s eelmisel aastal käinud aruteludele eelarvereeglite üle.

Euroopa Liidu riigid ja Euroopa Parlament leppisid viimaste kuude jooksul kokku EL-i eelarvereeglite reformis, mis on tuntud stabiilsuse ja kasvu pakt (SGP) all. Ka uutes reeglites säilib nõue, et liikmesriigi eelarvepuudujääk ei tohi ületada kolme protsendi piiri sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Eelmise aasta lõpus teatas Brüssel, et alates järgmisest aastast kehtima hakkavad reeglid mõjutavad vähemalt kümmet riiki, kaasa arvatud Itaaliat ja Prantsusmaad.

Itaalia statistikaameti Istat viimaste andmete järgi jõudis Itaalia valitsuse eelarvepuudujääk eelmisel aastal 7,2 protsendini SKP-st, moodustades üle 149 miljardi euro.

Itaalia valitsus kavatseb esitada 10. aprilliks parlamendile majandus- ja finantsdokumendi, mis peaks olema Euroopa Komisjoni nõudeid arvestades senisest kokkuhoidvam.

Siiski nõuavad uutest EL-i eelarvereeglitest lähtuvad piirangud "perspektiivi muutust", mis viib Itaalia rahanduse järkjärguliselt kriisifaasist "tavapärasele teekonnale", ütles Giorgetti.

Minister lisas, et juba eraldatud vahendite keskpikas ja pikas plaani tõhusamaks kasutamiseks tuleks kasutada regulaarset aruandlust.

Giorgetti sõnul oli Itaalia valitsusel eelmise aasta lõpu seisuga kokku 200 miljardi euro ehk 14,4 protsendi SKP-st väärtuses garantiisid, mis on antud erinevatele ettevõtete ja asutustele. Veel 2019. aastal moodustasid sellised riigigarantiid ainult 4,9 protsenti Itaalia SKP-st.

Minister kinnitas ühtlasi, et ta ei pretendeeri Itaalia eurovoliniku ametikohale Euroopa Komisjoni järgmises koosseisus, öeldes, et ta on sellised pakkumised tagasi lükanud juba viis aasta tagasi.