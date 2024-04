Biden tugevdas riigiametnike kaitset vallandamise eest

USA president Joe Biden võttis neljapäeval vastu uued reeglid, mis on mõeldud USA valitsuse 2,2 miljoni ametniku töökohakindluse tugevdamiseks. Biden peamine oponent USA presidendivalimistel Donald Trump lubab valimisvõidu korral vallandada tuhanded ametnikud ja asendada need endale lojaalsete inimestega.

USA personalijuhtimise amet (OPM) teatas, et Bideni reeglite eesmärk on teha selgemaks olemasolevad regulatsioonid, mis kaitsevad riigiametnikke vallandamise eest. Vabariiklasest Trump püüdis muuta neid pikka aega kehtinud reegleid oma esimese ametiaja jooksul.

Demokraadist Biden tühistas Trumpi ajal vastu võetud vallandamist lihtsustava seadluse, mis on tuntud Schedule F nimetuse all, juba ametisse astumisel 2021. aasta jaanuaris. Trump lubab seadlusele uuesti alla kirjutada. Neljapäeval avaldatud Bideni reeglid ei keelaks Trumpil otseselt seda teha, kuid raskendaks ametnike tööreeglite muutmist.

Trump soovib vallandada tuhanded ametnikud ja asendada need endale lojaalsete inimestega, nimetades seda "kättemaksuks". Trumpi nõunik James Sherk ütleb, et föderaalsed bürokraadid on takistanud Trumpi soovitud poliitikate elluviimist.

Ametnikke esindavad ametiühingud lubavad minna kohtusse, kui Trump püüab nende töökohakindlust vähendada.

"Reeglid austavad 2,2 miljonit riigiametnikku, tagades, et inimeste palkamine ja vallandamine toimub teenete alusel ning nad saavad jätkata oma tööd, toetudes oma asjatundlikkusele, mitte poliitilisele lojaalsusele," kirjutas pressiteates OPM-i direktor Kiran Ahuja.

OPM-i pressiteates seisab, et USA kongress võttis juba 1883. aastal vastu seaduse, mis kaitseb riigiametnikke ning kehtestas teenetel põhineva värbamissüsteemi. Amet lisas, et seadus võimaldab juba praegu vallandada või määrata distsiplinaarkaristuse ametnikele, kes keelduvad täitmast juhtide seaduslikke otsuseid.

"Need reeglid kaitsevad tsiviilteenistujaid, kes rakendavad rahvaesindajate vastuvõetud seadusi, ning kaitsevad inimeste õigusi erakondliku manipulatsiooni eest," ütles demokraadist esindajatekoja liige Jamie Raskin.