Oluline 5. aprillil kell 5.35:

- Zelenski: Ukrainal õnnestus oma positsioonid rindel stabiliseerida;

- Vene võimud teatasid droonirünnakust Rostovi oblastis asuvale sõjaväe lennuväljale;

- Blinken: Ukraina vajab kiiresti USA ja liitlaste abi.

Zelenski: Ukrainal õnnestus oma positsioonid rindel stabiliseerida

Ukrainal õnnestus oma positsioonid rindel stabiliseerida ja okupandid ei saa enam edasi liikuda, ütles president Volodõmõr Zelenski oma õhtukõnes viidates Ukraina relvajõudude ülemjuhataja ettekandele, edastas uudisteagentuur UNIAN.

"See tugineb ülemjuhataja üksikasjalikule aruandele kõigist nendest punktidest rindel, kus Vene armee edu ootas. Meil õnnestus oma positsioonid stabiliseerida. Ülemjuhataja andis teada meie tegevusest, mis ei lase sissetungijal edasi liikuda. Ja mürskude nappuse ja tarnete olulise aeglustumise tingimustes on sellised tulemused tõesti väga head," märkis riigipea.

Vene võimud teatasid droonirünnakust Rostovi oblastis asuvale sõjaväe lennuväljale

Rostovi kuberner Vassili Golubev väitis, et tegemist oli ulatusliku rünnakuga. Golubev väitis, et õhutõrje tulistas alla ligi 40 drooni. Kuberner väitis veel, et rünnak kahjustas Morozovski rajoonis asuvat elektritaristut.

Morozovski lennuvälja kasutab Vene õhuvägi. Seal paiknevad sellised Vene sõjalennukid nagu Su-24 ja Su-34, vahendas Ukrainska Pravda.

⚡️It is reported that a UAV struck an airfield with tactical aviation in Morozovsk, Rostov Region; now there is a fire at the place of arrival pic.twitter.com/Rfpi2A0FpO — Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 4, 2024

Blinken: Ukraina vajab kiiresti USA ja liitlaste abi

Ukraina vajab kiiresti abi ning USA ja liitlased kavatsevad kahekordistada oma jõupingutusi, et leida vajalikud vahendid, teatas neljapäeval Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

Blinken märkis, et Ukraina on viimastel kuudel teinud mõningaid edusamme. Eelkõige surus Ukraina tagasi Venemaa laevastiku Mustal merel, millega avas laevateed teravilja ekspordiks. Lisaks meelitab Ukraina rohkem erainvesteeringuid ja hoiab Venemaa pealetungi taustal lahinguväljal vapralt positsioone.

USA välisminister mainis ka edusamme reformide osas valitsemise ja julgeoleku valdkonnas.

"Kuid me teame ka seda, et Ukraina vajab kiiresti lisaabi. Kuulsime täna otse välisminister Dmõtro Kulebalt, et iga päev ilma täiendava abita seab Ukraina kaitsjad ja selle tsiviilelanikkonna veelgi suuremasse ohtu. Meie toetus on eriti oluline, sest mitmed riigid aitavad Venemaal arendada oma kaitsetööstuslikku baasi ja jätkata agressiooni Ukraina vastu," rääkis USA välisminister.

Blinken märkis, et Hiina jätkab materjalide tarnimist Venemaa kaitsetööstuse kompleksi toetamiseks. Moskvat toetavad ka Põhja-Korea ja Iraan ning see kõik toidab Vladimir Putini sõjamasinat.

"Mis puudutab varustust ja laoseisu, siis üks asi, millest me täna rääkisime, on see, et kõik lähevad tagasi ning vaatavad kohe ja hoolikalt üle, mida on võimalik Ukrainale saada. Teame, millised on vajadused - õhutõrje, suurtükivägi ja laskemoon. Seega usun täna kuuldu põhjal, et kõik, sealhulgas USA, kavatsevad kahekordistada jõupingutusi ja vajadusel kahekordistada ressursside otsimist, mida Ukraina jätkuvalt vajab," jätkas Blinken.

Samas rõhutas Blinken veelkord, et USA kongress peab kiitma heaks president Joe Bideni taotluse lisaeelarve saamiseks.

"Ukraina abistamise osas on kõige olulisem ja kõige vahetum asi lisaeelarvele heakskiidu saamine. See oleks vahetu ja kriitiline lisavahendite allikas, mida Ukraina vajab, et aidata riigil jätkata enda kaitsmist Venemaa agressiooni vastu," lõpetas Blinken.