Politsei pidas kinni maffiajõuku kuulumises kahtlustatavad

Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni maffiagrupi juhtimises kahtlustatav ning kaks meest, kellel kahtlustuse kohaselt oli ühenduse tegevuses suurem roll, teatas prokuratuuri pressiesindaja. Riigiprokuratuuri taotlusel ja Harju maakohtu loal võeti kaks kahtlustatavat vahi alla.

Osa kahtlustatavaid kannab varasemate kuritegude eest vanglas karistust. Lisaks kuritegeliku ühenduse loomisele, juhtimisele ning sinna kuulumisele kahtlustatakse selle liikmeid ka narkokuritegude, varavastaste ja isikuvastaste kuritegude toimepanemises.

Riigiprokurör Raigo Aas ütles, et kahtlustuse järgi lõi 55-aastane mees 2017. aastal kuritegeliku ühenduse, mille eesmärk oli teenida kuritegude toimepanemisega kriminaaltulu.

"Kahtlustuse kohaselt oli kuritegeliku ühenduse juht koondanud enda ümber endale lojaalsed inimesed, kes ühenduse liikmetena tegutsedes panid toime kuritegusid, millest saadud tulu jagati kuritegeliku ühendusega. Kahtlustus on esitatud nii narko- kui ka varavastastes kuritegudes, kuid ka tõsistes isikuvastastes kuritegudes, näiteks tapmisega ähvardamises, väljapressimises ja kehalises väärkohtlemises," ütles Aas.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis tõi välja, et konkreetse kahtlustuse puhul on märkimisväärne see, et puhtalt eestikeelseid kuritegelikke ühendusi ei ole eriti palju olnud.

"Kuid see ei tähenda, et nad oleksid oma tegevusega ainult Eestis piirdunud. Kahtlustuse kohaselt kompasid nad rahvusvahelisi piire ning tegutsesid ka näiteks Soomes," lisas Leis.

Leisi sõnul on alust kahtlustada ka seda, et rühmitus kasutas probleemide lahendamiseks ning oma tahtmise saamiseks vägivalda, manipulatsiooni ja väljapressimist. "Kahtlustuses kirjeldatud nn katuse pakkumine probleemide lahendamiseks ja negatiivne võim, kus aetakse asju kriminaalse maailma põhimõtete järgi, pole tänapäeval kuidagi aktsepteeritav."

Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei riigiprokuratuuri juhtimisel.