Soome populaarseimaks erakonnaks tõusis Sotsiaaldemokraatlik Partei

Veel veebruaris oli Soome kõige populaarsem partei Koonderakond kuid kaotas märtsis selle tiitli SDP-le. Märtsis langes peaministripartei toetus ühe protsendi võrra ning Koonderakonna toetus on nüüd 20,6 protsenti.

SDP suurendas toetust naiste ja noorte hulgas. Märtsis tõusis SDP toetus 1,9 protsenti ning erakonna toetus on nüüd 21,7 protsenti.

Koonderakonna kannul on Põlisoomlased, rahandusminister Riikka Purra kodupartei toetus on 17,4 protsenti

Esikolmikule järgneb Keskerakond, mille toetus on 12 protsenti.

Vasakliidu toetus on 9,5 protsenti. Soome roheliste populaarsus vähenes 0,6 protsenti ja toetus on nüüd 8,3 protsenti. Soomerootslaste Rahvapartei (RKP) toetus langes 0,3 protsenti ning erakonna toetus on 3,4 protsenti.