Deutsche Bahn alustab erakorralist kulutuste kärpimist

Saksamaa suurim raudtee-ettevõte Deutsche Bahn koostab meetmete paketi, et toime tulla miljarditesse eurodesse ulatuva kahjumi ja kasvava võlakoormusega.

Vastavatest plaanidest ütles Reutersile kaks asjaga kursis olevat ettevõttega seotud isikut. Ühe allika sõnul tõmbab riigiomandis olev ettevõte "erakorralist pidurit". Deutsche Bahn on seisnud viimasel ajal silmitsi palgatõusu nõudnud streikijate ning survega moderniseerida oma vananevat taristut.

Allikate sõnul kavatseb ettevõte sätestada, et kõikide uute töötajate palkamine ja kõikide uute kulutuste tegemine, kaasa arvatud ärireisid, peab saama edaspidi juhtkonna heakskiidu.

"Värbamise külmutamine ning peaaegu kogu ettevõttele laienev kulutuste külmutamine on ettevalmistamisel," ütles üks allikatest Reutersile.

Meede laieneb kõikidele Deutsche Bahni harudele peale logistikaga tegeleva tütarettevõtte Schenker, mis on hetkel müügil.

Deutsche Bahni pressiesindaja ütles kommentaaris Reutersile, et ettevõtte juhatus pole veel otsust langetanud, kuid halduskulude ohjeldamise ja värbamise piiramise meetmed on ettevalmistamisel, sest ettevõtte finantstulemused on olnud sel aastal oodatust kehvemad.

Allikate sõnul võib Deutsche Bahni juhtkond avalikustada konkreetsed otsused juba teisipäeval.

Deutsche Bahni kahjum kasvas eelmisel aastal 2,4 miljardi euroni, samas kui selle võlakoormus kasvas 34 miljardi euroni.