Briti statistikaameti töötajad streigivad kodukontori lõppemise vastu

Ametiühingu teatel hääletas tervelt 73 protsenti ametiühingu liikmetest streigile mineku poolt pärast seda, kui statistikaameti juhid nõudsid, et töötajad tuleks kontorisse vähemalt kahel tööpäeval viiest.

Kuni 1000 ONS-i töötajat kavatsevad minna streigile, mis võib mõjutada kriitilise tähtsusega statistiliste andmete kogumist töökohtade, majanduskasvu ja inflatsiooni kohta, mida kasutavad nii Briti keskpank (Bank of England) kui Briti rahandusministeerium. Streik tuleb eriti tundlikul ajal, sest Bank of England kaalub just praegu intressimäärade langetamist ning vajab otsuse tegemiseks rohkem andmeid.

ONS-il on 5300 töötajat ning selle peakorter asub Walesi Newporti linnas. Samuti on ametil kontoriruumid Londonis, Manchesteris, Edinburghis, Darlingtonis ja Titchfieldis. Ametiühind esindab veidi üle 1000 selle töötajatest.

"Juhtkond on korduvalt andnud töötajatele lubaduse, et nende kokkulepped püsivad ning töötajad on korraldanud oma elu sellest lähtuvalt. Uus poliitika on juba tekitanud arvestatavat segadust, eriti lastehoidu vajavetele töötajatele," teatas ametiühing.

"ONS juhid on tõsiselt kõigutanud töötajate usaldust ning head tahet, surudes sellist poliitikat läbi sellisel karmikäelisel viisil, tagajärgedest mõtlemata. Nad peavad kohe peatama selle poliitika elluviimise ning rääkima meiega läbi sel teemal mõistliku lahenduse saavutamiseks, mis ei kahjustaks töötajaid," ütles ametiühingu peasekretär Fran Heathcote.