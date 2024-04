Nädalavahetusel sajab paiguti vihma

Reede hilisõhtul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, pärast laupäeva keskööd juba vähem. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3 kuni 9, hilisõhtul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Laupäeva hommik on pilves. Saartel ja edelaservas sajab vihma ja mitmel pool on udu. Puhub nõrk lõunakaare, saartel idakaare tuul. Sooja on sarnaselt ööga kuni 4 kraadi.

Päeval sajab taas mitmel pool vihma, kuid õhtuks peaks sadu lakkama. Puhub nõrk põhjakaare tuul ja sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Edasi läheb aina kevadisemaks. Kui pühapäeva öö toob veel väikesed miinuskraadid, siis päevaks tõuseb õhusoe juba 15 kraadini. Vihma lubab nii nädala lõpuks kui ka uue alguseks, aga seda vaid kohati.

Esmaspäeva öösel on keskmiselt sooja juba 6, päeval 13 kraadi ning ülesmäge liigub ka teisipäeva ja kolmapäeva õhusoe.